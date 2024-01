A- A+

RIO DE JANEIRO Chuvas no RJ: "São minha família. Só Deus sabe o que faço para criá-los", diz dona de pets resgatado Todos estavam ilhados após o bairro Pilar ficar submerso por causa das chuvas do último sábado

Ilhados na localidade Santo Antônio, em Pilar, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, uma criança, três gatos e três cachorros foram regatados na manhã desta segunda-feira. Eles foram transportados pela Rua Francisco Plácido de Jesus numa caixa d'água, onde havia também alguns poucos objetos que foram salvos da enchente que alagou a região, durante as chuvas ocorridas no último sábado.

A criança é filha de uma moradora do local, onde as casas estão com água na altura da cintura. As cadelas Layca, Estrella e Luna e os gatos Cara Preta, Cara Branca e Kiss comemoraram com sua tutora, Rosana de Oliveira, de 33 anos, o resgate. Ela estava ilhada desde a madrugada de domingo e não queria deixar sua residência sem os animais de estimação, que ficaram sobre um colchão no imóvel alagado.

Rosana e a amiga Patrícia Macedo, de 41 anos, tentaram pedir ajuda do Corpo de Bombeiros para que eles retirassem os animais da residência. Mas, segundo elas, as ligações não eram completadas. Diante disso, resolveram apelar para pessoas ligadas a políticos locais.

"Demos endereço completo. Disseram que mandariam (uma equipe), mas não mandaram. Passamos a noite inteira acordadas esperando" contou Patrícia, completando em meio a lágrimas: "É triste demais vermos o pouco que temos sendo perdido assim."

Rosana disse que cria seus animais de estimação com muita dificuldade e que não os deixaria para trás: "São a minha família. Só Deus sabe o que faço para criá-los."

Bombeiros iniciam resgates

O Corpo de Bombeiros chegou na Rua Francisco Plácido de Jesus por volta das 10h. Com a ajuda de um barco, militares iniciaram os trabalhos de resgate.

"Sabemos que são muitos para ajudar, então entendemos. Mas é desesperador" afirmou Rosana de Oliveira sobre a longa espera.

De acordo com relatos de moradores, a água baixou apenas um palmo de altura desde a madrugada de domingo.

