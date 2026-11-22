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temporal Chuvas no Rio Grande do Sul afetam mais de 25 mil pessoas em 42 cidades Tupancierã foi o município mais afetado, com cinco mortos

As chuvas que atingem Rio Grande do Sul desde a sexta-feira (20) afetaram mais de 25 mil pessoas, segundo informou a Defesa Civil do estado neste domingo (22). Foram registradas 47 ocorrências em 42 municípios gaúchos.

Houve registro de danos humanos ou materiais em 39 municípios. Predominaram vendavais, queda de granizo, chuvas intensas e enxurradas. No total, 25.123 pessoas foram afetadas, entre elas 19.854 desalojadas, 40 desabrigadas, 265 feridas e cinco mortes foram confirmadas.

A Defesa Civil gaúcha informou ainda que 7.971 casas foram destelhadas, 650 foram danificadas, duas alagadas e uma casa destruída. Além disso, três estabelecimentos de saúde também sofreram danos, 29 estabelecimentos de ensino foram danificados, três outros prédios públicos atingidos e 12 outros estabelecimentos danificados.

Mais afetado

Tupanciretã foi o município com mais pessoas afetadas. Na sexta-feira (20), a cidade foi devastada por uma tempestade. A suspeita da Defesa Civil é a de que um tornado atingiu cidade, devido a passagem de uma supercélula pela região. Foram registradas rajadas de vento de 114 quilômetros por hora (km/h) no município, que sozinho responde pelos cinco óbitos, 265 feridos, 40 desabrigados e 19.780 desalojados.

O município também teve 7.796 do total de 7.971 casas destelhadas no estado, um estabelecimento de saúde dos três danificados, 20 das 29 escolas danificadas. O município registrou mil quedas de árvores, cinco mil postes ou trechos de fiação danificados e 30 vias locais obstruídas.

A situação em Tupanciretã levou o governo federal a reconhecer o estado de calamidade pública o que permite a mobilização de recursos e políticas públicas específicas para situações de desastre e atendimento à população.

Outras cidades afetadas

Na sequência aparece São Domingos do Sul que teve 1.434 pessoas afetadas por um vendaval. Os danos materiais informados incluem 2 estabelecimentos atingidos.

Já o município de Lagoa Vermelha teve 820 pessoas afetadas e 20 desalojadas. Os danos materiais informados incluem 200 casas danificadas, 4 casas destelhadas, 1 escola danificada, 30 quedas de árvores, 4 postes ou trechos de fiação danificados e 4 vias locais obstruídas.

O município de Jari teve 800 pessoas afetadas por um vendaval, que deixou uma escola, um estabelecimento público e 250 casas danificadas. A cidade registrou ainda quatro quedas de árvores e dois postes ou trechos de fiação danificados. Na quinta posição vem Bom Princípio que teve 300 pessoas afetadas pelas chuvas. Os danos materiais informados incluem 60 casas danificadas.

A cidade de Lindolfo Collor teve 240 pessoas afetadas. Os danos materiais informados incluem ainda 65 casas destelhadas e 10 quedas de árvores.

Em Júlio de Castilhos, o vendaval afetou 200 pessoas. Em Ivoti, a chuva de granizo deixou 140 pessoas afetadas, além de 35 casas destelhadas e 12 árvores derrubadas.

Já Charrua foi atingida por uma enxurrada que afetou 110 pessoas. Os danos materiais informados incluem cinco obras de infraestrutura públicas danificadas e 35 vias locais obstruídas.

No município de Nicolau Vergueiro, um vendaval deixou 100 pessoas afetadas. Entre os danos materiais estão 10 casas destelhadas, 10 quedas de árvores, um poste ou trecho de fiação danificado e quatro vias locais obstruídas.

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