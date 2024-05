Chuvas no RS isolam propriedades e provocam diminuição da produção de leite

A- A+

Propriedades rurais do interior do Rio Grande do Sul estão isoladas por causa dos efeitos das chuvas que assolam o Estado durante toda a semana. A Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul (Gadolando) relatou o impacto, provocado pela queda de barreiras em estradas e vias vicinais, além dos alagamentos. Segundo a Gadolando, a produção de leite está reduzida e há dificuldade em escoá-lo.

"Muitas (propriedades) estão alagadas e isoladas por causa da queda de barreiras, o que significa o não recolhimento de leite e, portanto, o não abastecimento à indústria que, por sua vez, não tem mais embalagens para o envasamento do pouco produto que chega", afirmou, em nota, o presidente da Gadolando, Marcos Tang

De acordo com o dirigente, os produtores rurais também enfrentam a falta de combustível e alimentação para as vacas em suas fazendas.

"Sei de propriedades, com grande número de vacas, que estão ordenhando uma vez ao dia só porque têm pouquíssimo combustível. Não conseguem buscar mais e estão tocando os geradores com este combustível. Os produtores estão fazendo alguns trajetos a pé, pegando óleo em pequenas quantidades, enquanto for possível. Temos relatos de uma enorme diminuição de ração para os animais, pois faltará o produto em alguns estabelecimentos", disse ele.

Veja também

