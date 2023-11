A- A+

rio grande do sul Chuvas no RS: mais de 17 mil pessoas tiveram que deixar suas casas desde quarta-feira Mais de 30% dos municípios gaúchos foram atingidos pelos temporais que mataram quatro pessoas e deixaram outras 63 feridas no estado

Os temporais que afetam o Rio Grande do Sul levaram mais de 17 mil gaúchos a terem que deixar suas casas desde a última quarta-feira, conforme o balanço mais recente da Defesa Civil do estado, divulgado na noite de segunda-feira (20). Desde o dia 15 de novembro, 13,2 mil moradores estão desalojados e outros 3,7 mil desabrigados em 158 dos 497 municípios do estado no segundo evento extremo no estado em três meses.

Segundo a Defesa Civil gaúcha, ainda foram registrados vendavais, enxurradas, inundações, soterramentos e uma microexplosão após intensa corrente de vento como consequência das chuvas que já mataram quatro pessoas e deixaram outras 63 feridas. Entre as vítimas, estão duas mulheres que morreram soterradas após desmoronamento da casa em que moravam, em Gramado; uma mulher atingida por desabamento de estrutura de um ginásio em Giruá; e um homem arrastado pela correnteza dentro de seu carro, em Vila Flores.

Apenas nesta segunda-feira, o número de pessoas atingidas pelos temporais subiu de 194 mil para 227 mil. Também foram registrados 41 bloqueios totais ou parciais nas rodovias estaduais devido a erosões no asfalto, deslizamentos de terra e inundações.

Os estragos causados na última semana levaram o governador Eduardo Leite (PSDB) a sobrevoar e visitar as áreas atingidas para avaliar os impactos e mobilizar agentes estaduais no trabalho de amparo às vítimas e na reconstrução de cidades afetadas pelas chuvas que já deixaram quatro mortos e 63 feridos.

Na tarde desta segunda-feira, Leite se reuniu com prefeitos e lideranças das cidades de São Sebastião do Caí, Santa Tereza, Roca Sales, Muçum e Encantado, nas regiões dos Vales do Taquari e Caí e da Serra Gaúcha, que estão entre as mais atingidas pelos temporais.

Na ocasião, o governador afirmou que serão disponibilizados R$ 400 mil para os municípios em situação de emergência e R$ 600 mil para aqueles em situação de calamidade pública em transferências do Fundo Estadual de Defesa Civil do estado, para auxiliar regiões afetadas por desastres naturais. Os recursos devem contemplar ações emergenciais, como restabelecimento, limpeza e reconstrução das cidades atingidas.

"É difícil ter palavra de conforto diante desse segundo abalo, mas estaremos juntos fazendo o nosso melhor para a recuperação das nossas comunidades. Somos seres humanos e, portanto, haverá momento de choro e desesperança. Mas terá de ser muito breve, para somarmos forças pela reconstrução" afirmou Leite. "O governo vai estar inteiramente à disposição para auxiliar em tudo que for possível".

