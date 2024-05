A- A+

chuvas no RS Chuvas no RS: saiba como sacar o Bolsa Família e o Auxílio Gás antecipados pelo governo Valor estará disponível no dia 17

O governo Lula anunciou nesta quinta-feira um pacote de medidas de auxílio financeiro para o Rio Grande do Sul. Ao todo, as iniciativas representam um impacto de R$ 50,9 bilhões.

Na lista está a antecipação do calendário para pagamento dos programas Bolsa Família e auxílio-gás, para atender o total estimado de 583 mil famílias. O impacto é estimado em R$ 380 milhões.

A partir do próximo dia 17, os beneficiários de municípios gaúchos poderão movimentar o recurso do Bolsa Família. Não será necessário esperar a data informada inicialmente, que segue o calendário escalonado conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS).

O valor vai estar disponível no primeiro dia de repasse do Bolsa Família para os municípios gaúchos.





A consulta pode ser realizada pelos aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem. A seleção das famílias para o auxílio gás é realizada considerando os dados inseridos pelas prefeituras no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal.

