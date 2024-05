A- A+

AJUDA Chuvas no RS: Secretaria de Saúde libera prescrição online de medicamentos controlados; saiba mais Fármacos, como psicotrópicos e entorpecentes, poderão ser receitados através da plataforma do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers)

Em decisão publicada nesta quarta-feira (8), a secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul liberou a prescrição de receitas on-line por médicos através da plataforma do Conselho Regional de Medicina do estado (Cremers), mediante o contexto de fortes chuvas que assolam a região. Desta forma, os profissionais poderão atender pessoas atingidas a distância e prescrever medicamentos sujeitos a controle especial.

"A ferramenta digital do Cremers poderá ser utilizada para auxiliar que pessoas que estejam em área isoladas ou com difícil deslocamento", afirma o comunicado do Conselho.

No Brasil, os remédios possuem tarjas com diferentes cores para o controle da compra e venda. Estão dentro da classificação liberada pela secretaria: fármacos de receita amarela (tipo A), entorpecentes e psicotrópicos, e receita azul (tipo B), psicotrópicos.

A nota também orienta que nesta receita é necessário que estejam descritos o CID, a data, a justificativa, a assinatura, o carimbo e o CRM. Além disso, de acordo com o documento, a exceção está valendo apenas para os municípios gaúchos.

Este tipo de prescrição, na modalidade digital, foi criada pelos Conselhos Regionais de Medicina do Brasil em abril de 2020, no contexto da pandemia de covid-19.

“A emissão de receitas para medicamentos de controle especial vai beneficiar principalmente aqueles pacientes psiquiátricos e oncológicos que foram afetados pelas enchentes. Neste momento, vamos atender a uma situação excepcional e de caráter emergencial de calamidade pública”, explicou Eduardo Neubarth Trindade, presidente do Cremers, em comunicado.

Veja também

ESTUDO Uma colher de azeite por dia pode reduzir o risco de morte relacionada à demência em 28%