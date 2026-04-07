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Chuva Chuvas: Olinda entra em alerta máximo e suspende serviços não essenciais na manhã desta terça (7) Cidade da Região Metropolitana do Recife registrou o volume acumulado de 199,3 mm nas últimas 24 horas, segundo a Apac

Após o registro de 116 milímetros de chuva nas últimas horas, a cidade de Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), entrou em estágio de alerta máximo nesta terça-feira (7).



O volume de chuva foi o equivalente ao esperado para mais de 15 dias do mês de abril.



Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o município da RMR registrou o acumulado de 199,3 mm nas últimas 24 horas.



Diante do cenário, a Prefeitura de Olinda determinou a suspensão das atividades não essenciais como medida preventiva para reduzir riscos à população.

Desde a madrugada desta terça, equipes da Defesa Civil de Olinda estão nas ruas realizando monitoramento de áreas de risco, vistorias técnicas e ações emergenciais para mitigar os impactos das chuvas.

Os trabalhos também contam com o apoio de equipes de limpeza urbana e controle urbano, que atuam na desobstrução de canais, retirada de resíduos e outras medidas de prevenção.

A gestão municipal reforçou que o acompanhamento das condições climáticas segue em tempo integral, com equipes mobilizadas 24 horas por dia para garantir pronta resposta às ocorrências e oferecer suporte à população.

O que fazer em uma emergência?

Em caso de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelos canais oficiais: 0800 081 0060 ou pelo WhatsApp (81) 99266-5307. O atendimento funciona 24 horas, todos os dias.

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