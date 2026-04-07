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CHUVAS Chuvas: Olinda registra cinco deslizamentos de barreira; não há vítimas, diz prefeitura Cidade é a mais afetada pelas chuvas intensas que atingem Pernambuco desde a noite de segunda-feira (6)

Com as fortes chuvas que atingem a Região Metropolitana do Recife (RMR) na manhã desta terça-feira (7), a prefeitura de Olinda, por meio da Defesa Civil, confirmou cinco deslizamentos de barreira nos bairros de Águas Compridas, Fragoso e Alto Nova Olinda.

De acordo com a gestão, "não há registro de vítimas ou pessoas desalojadas até o momento". A reportagem também procurou o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) em busca de mais informações e aguarda retorno.

Em um vídeo enviado à reportagem, é possível ver moradores da Rua Istambul, no bairro de Águas Compridas, tentando abrir caminho na lama deixada por um desses deslizamentos de barreira.

Por meio de nota, a prefeitura de Olinda afirmou que uma força-tarefa com equipes da Defesa Civil do município e do Estado atuam nos locais das ocorrências.

A prefeitura informou ainda que registrou o desabamento de muro no bairro de Jardim Fragoso e um caso de queda de árvores em Jardim Atlântico, sem registro de danos a imóveis ou vítimas.

"A gestão municipal dispõe de abrigo estruturado na Vila Olímpica, no bairro de Rio Doce, preparado para acolher famílias, caso necessário. A gestão municipal reforça que o acompanhamento das condições climáticas segue em tempo integral, com equipes mobilizadas 24 horas por dia para garantir pronta resposta às ocorrências e oferecer suporte à população", completou, em nota.

Olinda é a cidade mais afetada pelas chuvas intensas que atingem Pernambuco desde a noite de segunda-feira (6). De acordo com o painel de monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), nas últimas 24 horas, choveu 127,95 mm no município, o que provocou alagamentos, transbordamentos e muito transtorno para a população.

Também participam da ação de apoio à população as secretarias de Gestão Urbana e de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos de Olinda. Elas realizam a verificação e o acompanhamento de possíveis famílias em situação de vulnerabilidade que possam necessitar de assistência. A Guarda Municipal também integra a operação.

Alerta vermelho

Nesta Terça (7), a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu um alerta vermelho para a Região Metropolitana do Recife (RMR), Mata Norte e Mata Sul. O aviso é válido também para a quarta-feira (8).



Além do alerta vermelho, a Apac também manteve a região Agreste em alerta amarelo, com previsão de chuva moderada a forte (30 a 50 mm/dia) pelo mesmo período.

Vale ressaltar que o próprio Instituto Nacional de Meteorologia já havia emitido um alerta vermelho de chuvas intensas para as mesmas regiões nesta terça. O aviso de "grande perigo" prevê chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia.

Há ainda "grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco", segundo o Instituto.

Em meio aos alertas, a população já vive na pele os transtornos causados pelas chuvas. No Recife, por exemplo, duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um desabamento da parte da estrutura lateral de uma edificação na comunidade do Pilar, Centro, na noite dessa segunda.

Orientações de segurança

Em dias de forte chuva, a tendência é de grandes transtornos para a população. Para tentar minimizar isso e prestar apoio, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) oferece algumas instruções para segurança das pessoas. Confira abaixo:

Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia.Observe alteração nas encostas.

Permaneça em local abrigado.

Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

A Defesa Civil do Recife também mantém plantão permanente 24 horas para que a população possa acionar ajuda. Os telefones de contato são 0800.0813400 e (81) 3036-4873, e a ligação é gratuita.

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