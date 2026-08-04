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CHUVAS EM PERNAMBUCO Chuvas: Paulista e Jaboatão cancelam aulas das redes municipais na manhã desta terça-feira (4) Aulas foram suspensas por conta do alerta laranja emitido pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac)

Os municípios de Paulista e Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), cancelaram as aulas no turno da manhã desta terça-feira (4) em toda a rede municipal de ensino.

O motivo foi o alerta laranja emitido pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), que prevê chuvas moderada a forte na região, além da Mata Norte e Sul do estado.

Paulista foi a cidade onde mais choveu nas últimas 24 horas no estado, com 104 mm, segundo a Apac. A lista segue com Goiana (91 mm), Abreu e Lima (79 mm), Camaragibe (72 mm) e Recife (70 mm).

Por meio de nota, a prefeitura de Paulista informou que a medida "tem como objetivo preservar a segurança dos estudantes, professores, servidores e demais integrantes da comunidade escolar".

A prefeitura de Jaboatão, por sua vez, afirmou que "serão adotadas, neste momento, atividades na modalidade extraclasse". "Reforçamos que o cuidado com os estudantes, profissionais e toda a comunidade escolar deve ser nossa prioridade, assim como a comunicação clara e ágil com as famílias", completou.

O alerta laranja da Apac é válido até às 14h30 desta terça (4). Até a publicação desta matéria, outras cidades da RMR ainda não haviam se posicionado sobre a atividade da rede municipal de ensino.

Veja orientações do Inmet para a população impactada por chuvas:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).



Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.



Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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