Chuvas: Apac emite alerta para RMR e Zona da Mata de Pernambuco

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu alerta de chuvas moderadas para a Região Metropolitana do Recife (RMR), Zona da Mata Norte e Zona da Mata Sul do estado.

O aviso indica a ocorrência de pancadas de chuvas nas três regiões ao longo desta segunda-feira (4).

Segundo a Apac, as chuvas são causadas pela atuação de um canal de umidade, fenômeno meteorológico que favorece a formação de nuvens e chuvas intensas e persistentes. Este canal foi formado pelos resquícios de uma frente fria.

Para o Agreste, acrescenta a agência, também há previsão de chuvas nesta segunda-feira (4), mas com intensidade de fraca a moderada.

Este alerta da Apac é uma renovação do que foi emitido na noite do último sábado (2).

A população deve seguir as orientações da Defesa Civil em caso de emergências.

Previsão da Apac para este mês de agosto, mês seguinte à quadra chuvosa — período de abril a julho em que mais chove no Litoral pernambucano — é de chuvas e temperaturas dentro da média.

Onde mais choveu?

O monitoramento em tempo real da Apac, atualizado às 6h30 desta segunda-feira, mostra um acumulado de 106,52 milímetros na estação do Hospital Municipal, em Barreiros, na Mata Sul, local onde mais choveu em todo o estado.

O segundo local com maior acumulado também fica em Barreiros: na estação Banco do Brasil foram registrados 70,,82 mm.

Completam a lista Triunfo, no Sertão (50,33 mm), Tamandaré, na Mata Sul (49,11 mm) e São José da Coroa Grande, também na Mata Sul (45,2 mm).

No Recife, segundo o Centro de Operações (COP), o bairro de Nova Descoberta, na Zona Norte, apresentou o maior acumulado no mesmo período, com 22,1 mm.



