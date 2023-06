Chuvas: Prefeitura do Recife reduz estágio de alerta para atenção; entenda os níveis

A- A+

Por causa das chuvas, que devem continuar esta quinta-feira (15), o Recife entrou em estágio de atenção às 4h18, segundo informou a prefeitura da capital pernambucana. A atualização é uma redução em relação ao estágio de alerta, em vigor desde as 12h25 de quarta-feira (14).

De acordo com a gestão municipal, há a possibilidade de chuvas de "intensidade moderada e pontualmente forte". "Dependendo de onde você esteja, sua rotina pode ser impactada. Nossas equipes seguem trabalhando para reverter a situação", informou a prefeitura.

Para o período da manhã desta quinta-feira (15), é esperado que algumas áreas de instabilidade atinjam a cidade provocando as chuvas fracas e pontualmente moderadas em algumas regiões.

À tarde ainda é esperado que o tempo permaneça instável, com possibilidade de ocorrer pancadas de chuvas, mas a tendência é que os volumes diminuam gradualmente no decorrer da tarde.

Entre a noite madrugada de sexta-feira (16), a tendência é que a atmosfera permaneça instável, e devido a isso ainda é previsto chuva de intensidade fraca e pontualmente moderada neste período. Essa previsão se mantém para as primeiras horas da manhã de sexta-feira). Os ventos permanecerão com intensidade variando de fracos a moderados. A temperatura deve ficar entre 24ºC e 28ºC.

Além disso, estão disponíveis abrigos para acolher famílias e moradores que precisam deixar suas casas por conta das chuvas. A lista completa dos endereços, que inclui pontos como Conselho de Cidadania Josué Pinto e Adjacências e a Creche Municipal Vila dos Milagres, está disponível neste link.

No Recife, o bairro onde mais choveu foi Areias, na Zona Oeste, com acumulado de 75,40 mm nas 24 horas contadas até 6h10 desta quinta-feira. No mesmo período, os bairros do Ibura e do Pina registraram quase 74,00 mm.

Estágios do COP

O estágio de atenção é o intermediário na escala utilizada pelo Centro de Operações Integradas do Recife (COP), órgão criado em resposta ao desastre das chuvas de maio e junho de 2022. O centro tem como objetivo reunir todas as etapas do processo de gerenciamento de crise, com respostas imediatas especialmente em situações de emergência.

Cinco estágios operacionais foram definidos para classificar a situação da cidade do Recife com base em critérios relevantes relacionados às condições de oceano, rios e atmosfera, à mobilidade e às ocorrências. Entenda:

Normalidade - Não há ocorrências nem probabilidade de mudança meteorológica significativa. Situação de baixo risco para a população.

Mobilização - Ainda não há ocorrências significativas, mas já existe a probabilidade de alteração da situação meteorológica com impacto na rotina da cidade. Situação de baixo a médio risco para a população.

Atenção - Já existem algumas ocorrências em pelo menos um local da cidade e alteração perceptível na rotina urbana, causada pela situação meteorológica (alagamentos ou congestionamentos). Situação de médio risco para a população.

Alerta - Há muitas ocorrências em diferentes locais da cidade, devido ao agravamento da situação meteorológica. Situação de alto risco para a população, exigindo ação imediata das equipes municipais em diversas frentes.

Alerta máximo - A grande quantidade de ocorrências na cidade, em virtude de condições meteorológicas extremas, apresentam risco máximo à população e exigem a instalação de uma força-tarefa ampla para restabelecer urgentemente a normalidade.

