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Tragédia

Chuvas provocam 13 mortes nas Filipinas

Quatro pessoas morreram na cidade montanhosa de Baguio, após a penetração de terra que atingiu várias casas

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Equipes de resgate vasculham os escombros em busca de sobreviventes após um deslizamento de terra provocado pela chuva em Baguio City, ao norte de Manila, em 10 de agosto de 2026Equipes de resgate vasculham os escombros em busca de sobreviventes após um deslizamento de terra provocado pela chuva em Baguio City, ao norte de Manila, em 10 de agosto de 2026 - Foto por: Jj Landingin/AFP

Inundações, superfícies de terra e acidentes provocados por nove dias de chuvas — equivalentes a mais de um mês de chuvas em algumas áreas — causaram pelo menos 13 mortes no norte das Filipinas, informaram as equipes de resgate nesta segunda-feira.

As chuvas, agravadas pelas tempestades tropicais, resultaram no fechamento de escolas e prédios governamentais em toda a principal ilha de Luzon, além de inundações nas ruas de Manila.

Quatro pessoas morreram na cidade montanhosa de Baguio, após a penetração de terra que atingiu várias casas. As equipes de resgate procuraram pelo menos seis desaparecidos no local.

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O meteorologista Dan Villamil afirmou que as chuvas na localidade turística já superavam em 47% a quantidade habitual para todo o mês.

Algumas áreas da Grande Manila registaram chuvas equivalentes a quase 90% das habituais ao longo de todo o mês de agosto, acrescentou.

Deslizamentos de terra mataram outras seis pessoas em diferentes pontos de Luzon. Uma pessoa morreu afogada, outra foi atingida pela queda de uma árvore e uma terceira morreu eletrocutada, segundo o balanço da Defesa Civil.

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