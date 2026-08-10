A- A+

Tragédia Chuvas provocam 13 mortes nas Filipinas Quatro pessoas morreram na cidade montanhosa de Baguio, após a penetração de terra que atingiu várias casas

Inundações, superfícies de terra e acidentes provocados por nove dias de chuvas — equivalentes a mais de um mês de chuvas em algumas áreas — causaram pelo menos 13 mortes no norte das Filipinas, informaram as equipes de resgate nesta segunda-feira.

As chuvas, agravadas pelas tempestades tropicais, resultaram no fechamento de escolas e prédios governamentais em toda a principal ilha de Luzon, além de inundações nas ruas de Manila.

Quatro pessoas morreram na cidade montanhosa de Baguio, após a penetração de terra que atingiu várias casas. As equipes de resgate procuraram pelo menos seis desaparecidos no local.

O meteorologista Dan Villamil afirmou que as chuvas na localidade turística já superavam em 47% a quantidade habitual para todo o mês.

Algumas áreas da Grande Manila registaram chuvas equivalentes a quase 90% das habituais ao longo de todo o mês de agosto, acrescentou.

Deslizamentos de terra mataram outras seis pessoas em diferentes pontos de Luzon. Uma pessoa morreu afogada, outra foi atingida pela queda de uma árvore e uma terceira morreu eletrocutada, segundo o balanço da Defesa Civil.

Veja também