Qui, 23 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta23/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
transtornos

Chuvas provocam alagamento e congestionamento na Av. Mascarenhas de Moraes, na Zona Sul do Recife

Um dos trechos da localidade com grande acúmulo de água e retenção de veículos é no cruzamento com a Rua Jean Emile Favre

Reportar Erro
Alagamento foi registrado na Av. Mascarenhas de Moraes, no bairro da ImbiribeiraAlagamento foi registrado na Av. Mascarenhas de Moraes, no bairro da Imbiribeira - Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

A manhã desta quinta-feira (23) é de transtornos para quem circula pela Avenida Mascarenhas de Moraes, no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife.

Motoristas e pedestres enfrentam muita água na pista e congestionamento devido às fortes chuvas registradas nas últimas horas.

Um dos trechos da localidade com grande acúmulo de água e retenção de veículos é no cruzamento com a Rua Jean Emile Favre.

Leia também

• Rios em Pernambuco entram em cota de alerta; Apac emite avisos com possibilidade de inundação

• Chuvas: Recife registra pontos de alagamento nesta quinta-feira (23)

• Ipojuca passa de 140 mm de chuva em 24h; regiões de Pernambuco seguem sob alertas

Segundo o painel de monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o Recife registrou 89,54 milímetros de precipitações nas últimas 24 horas.

Um alerta laranja segue em vigor ao longo do dia, indicando chuva de moderada a forte na Região Metropolitana e na Zona da Mata. Há ainda previsão de chuva moderada para o Agreste do estado.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter