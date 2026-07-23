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transtornos Chuvas provocam alagamento e congestionamento na Av. Mascarenhas de Moraes, na Zona Sul do Recife Um dos trechos da localidade com grande acúmulo de água e retenção de veículos é no cruzamento com a Rua Jean Emile Favre

A manhã desta quinta-feira (23) é de transtornos para quem circula pela Avenida Mascarenhas de Moraes, no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife.

Motoristas e pedestres enfrentam muita água na pista e congestionamento devido às fortes chuvas registradas nas últimas horas.

Um dos trechos da localidade com grande acúmulo de água e retenção de veículos é no cruzamento com a Rua Jean Emile Favre.

Segundo o painel de monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o Recife registrou 89,54 milímetros de precipitações nas últimas 24 horas.

Um alerta laranja segue em vigor ao longo do dia, indicando chuva de moderada a forte na Região Metropolitana e na Zona da Mata. Há ainda previsão de chuva moderada para o Agreste do estado.

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