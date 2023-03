A- A+

Chuvas em Pernambuco Chuvas provocam pontos de alagamento e transtornos no trânsito do Recife e Região Metropolitana Nesta terça, a maré atinge seu pico mais alto às 15h56, chegando aos 2,7 metros

Na Região Metropolitana do Recife (RMR), o início da manhã desta terça-feira (21) foi marcado por chuvas intensas. Foram registrados pontos de alagamentos em algumas vias da capital pernambucana.

Mesmo com a maré baixa (0,1 metro às 9h49), houve transtornos no trânsito na avenida Mascarenhas de Moraes e na avenida Dois Rios (nas proximidades da saída para a Avenida Recife), ambas na Zona Sul do Recife.





Já no bairro de Afogados, na Zona Oeste, foram registrados pontos de alagamento nas imediações do Mercado Público e do Terminal Integrado de passageiros.

Nesta terça, a maré atinge seu pico mais alto às 15h56, chegando aos 2,7 metros.

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu um alerta de estado de atenção para o risco de chuvas com intensidade de moderada a alta para a Região Metropolitana do Recife (RMR), Agreste e Matas Norte e Sul.



O aviso meteorológico, de nível laranja, é válido até a quarta-feira (22).

Veja também

Guerra Rússia processa diretor da ONG Memorial por 'desacreditar' Exército