O Recife acumula 160,02 milímetros de chuvas nas 24 horas contadas até as 9h desta quinta-feira (15), segundo dados coletados pela Apac no pluviômetro instalado no bairro do Torreão, na Zona Norte.

Por causa disso, a prefeitura da capital pernambucana renovou o estágio de atenção na cidade e suspendeu aulas da rede municipal e serviços não essenciais.

O Centro de Operações do Recife (COP) também orienta a população a evitar deslocamentos quando possível.

A decisão de suspensão dos serviços e aulas ocorre por conta do acumulado de chuvas na cidade e à previsão de continuidade ao longo desta quinta-feira.

Os 160,02 mm do Torreão representam mais da metade da média histórica para todo o mês de maio na cidade, de 286 mm.

O estágio de atenção foi renovado por conta da existência de ocorrências que alteram a rotina urbana, como pontos de alagamento e congestionamentos.

"Com isso, as pessoas devem evitar deslocamentos e permanecer em casa, com exceção dos moradores de áreas de risco, que precisam ficar atentos a acionar a Defesa Civil do Recife em caso de necessidade", explicou a prefeitura, em comunicado.

A Defesa Civil recebeu 23 chamados entre 17h de quarta-feira e 7h de quinta-feira, entre pedidos de vistoria e colocação de lonas plásticas. O órgão pode ser acionado por meio do 0800 081 3400 e (81) 3036-4873, ou pelo Conecta Recife.

O abrigo do CSU Bidu Krause e o abrigo emergencial do Arruda estão abertos.

