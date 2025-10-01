A- A+

CHUVAS EM PERNAMBUCO Chuvas: Recife acumula mais de 50 mm em 24h; saiba onde mais choveu em Pernambuco Estação de Nova Descoberta, na Zona Norte da capital pernambucana, registrou o maior índice

O Recife registrou mais de 50 milímetros de chuva nas 24 horas contabilizadas até 6h45 desta quarta-feira (1º). Alerta da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) segue válido até 18h.

O maior índice de chuvas na capital pernambucana, também maior do estado, foi observado pela Apac na estação de Nova Descoberta: 51,1 mm.

Em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR), o acumulado chegou a 48,8 mm no mesmo período na estação Rua dos Milagres e 48,64 mm na estação Corpo de Bombeiros.

A Apac ainda registrou 46,6 mm de chuvas na estação Alto Santa Terezinha, Zona Norte do Recife; 44,35 mm em Camaragibe, na RMR; 43,8 mm na estação Alto do Reservatório, em Jaboatão dos Guararapes, também na RMR; e 43,46 mm na estação do Torreão, Zona Oeste do Recife.

Completam a lista dos 10 pontos onde mais choveu em Pernambuco, segundo a Apac: estação Jardim Primavera, em Camaragibe, com 41,98 mm; Jardim Fragoso, em Olinda, na RMR, com 41,75 mm; e Campina do Barreto, na Zona Norte do Recife, com 39,25 mm.

De acordo com o alerta da Apac, as chuvas que começaram na terça-feira (30) e se estendem nesta terça-feira são causadas pela atuação de um canal de umidade, sistema meteorológico que favorece a formação de nuvens e chuvas intensas e persistentes. O aviso vale para a RMR e Mata Sul.



Veja também