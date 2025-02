A- A+

CHUVAS Chuvas: Recife entra em estágio de atenção; confira pontos de alagamentos nesta quarta-feira (5)

O Centro de Operações do Recife (COP) colocou a Capital pernambucana em estágio de atenção por conta das chuvas, na manhã desta quarta-feira (5).

Segundo o COP, já foram identificados algumas ocorrências por causa das chuvas, como alagamentos e a possibilidade de deslizamentos.

O maior acumulado nas 24 horas contadas até 7h desta quarta-feira foi registrado no bairro da Guabiraba, na Zona Norte, onde choveu 45,3 mm. Em Dois Irmãos, também na Zona Norte, o índice chegou a 42,3 mm.

O estágio de atenção do COP é o terceiro numa escala de cinco níveis. Moradores devem ficar atentos e acionar a Defesa Civil em caso de emergências, por meio do telefone 0800 081 3400.

O alerta da Apac, de nível laranja, vale até o fim desta quarta-feira, para a RMR, Zona da Mata e o Agreste.

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) divulgou, às 6h50, pontos de alagamento na Cidade. Confira:

Av Eng. Abdias de Carvalho x Av do Forte - CHESF

Av Marechal Mascarenhas de Moraes, Próximo a Veneza Diesel - sentido subúrbio

Av Marechal Mascarenhas de Moraes, Próximo a Autoline Honda - sentido centro

Av Marechal Mascarenhas de Moraes, Próximo a Tambaí veículos - nos dois sentidos

Av Marechal Mascarenhas de Moraes, Próximo ao Geraldão- sentido Centro

Av Marechal Mascarenhas de Moraes x Rua Pampulha

Estrada dos Remédios, em frente ao Mercado Público de Afogados

Rua do Acre, ao lado do Mercado Público de Afogados

Av. Visconde de Pelotas, sob o pontilhão - Afogados

