Chuvas: Recife entra em estado de atenção; rede municipal de ensino suspende aulas; UFPE também

O Recife entrou em estágio de atenção por causa das fortes chuvas que caem desde a madrugada desta sexta-feira (16). As aulas na rede municipal de ensino foram suspensas no turno da manhã.

Segundo a Prefeitura do Recife, ao longo da manhã, haverá avaliação para a definição sobre o turno da tarde da rede municipal.

O estágio de atenção indica que “algumas situações alteram a rotina” dos moradores da capital pernambucana, segundo a prefeitura.

“O COP recomenda ainda que serviços não essenciais sejam realizados de forma remota”, informou o Comitê de Operações da cidade.



UFPE

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) também suspendeu as aulas da manhã desta sexta-feira no campus Recife, na Zona Oeste da cidade.



A universidade informa que divulgará, às 13h, um novo comunicado informando sobre os expedientes da tarde e da noite no Recife.



A UFPE divulgou também que os campus de Vitória e Agreste devem seguir a orientação enviada por ofício no Sipac nesta sexta-feira que determina as orientações regulares para dias de chuva.



