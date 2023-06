A- A+

CHUVAS Chuvas: Recife entra em estágio de alerta, e prefeitura orienta evitar deslocamentos Em 24h, foram registradas chuvas que chegaram a 82,9 mm na estação pluviométrica do Alto do Mandu

Por causa das fortes chuvas, o Recife entrou em estágio de alerta às 7h45 desta sexta-feira (30). A previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) é de continuidade das chuvas moderadas a fortes até o final do dia — um alerta de nível laranja foi emitido.

De acordo com o Centro de Operações do Recife (COP), há muitas ocorrências em diferentes locais da cidade, devido ao agravamento da situação meteorológica. "Situação de alto risco para a população, exigindo ação imediata das equipes municipais em diversas frentes", afirmou o comitê.

O COP também orienta a população a evitar deslocamentos e seguir as recomendações das equipes da prefeitura.

Em 24h, foram registradas chuvas que chegaram a 82,9 mm na estação pluviométrica do Alto do Mandu, concentradas nas últimas 6h, quando o total foi de 44,81 mm. O acumulado em 96h já está em 205mm, ou 60% da média histórica do mês de junho, que é de 344,5mm. A maré estará no ponto mais alto às 13h28.

"Se estiver em local onde há risco de deslizamento, inundação ou desabamento, procure o abrigo mais próximo para o acolhimento", acrescentou o COP.

