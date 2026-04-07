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PERNAMBUCO Chuvas: Recife entra em estágio de alerta e suspende aulas municipais na manhã desta terça (7) O estágio de alerta foi emitido porque "já existe uma alteração perceptível na rotina urbana, causada pela situação meteorológica", segundo o COP

Recife entrou em estágio de alerta às 5h desta terça-feira (7) devido às fortes chuvas que atingem a capital pernambucana desde o fim da noite da segunda-feira (6).

Por conta disso, o Centro de Operações do Recife (COP) informou ainda que a prefeitura do Recife suspendeu as aulas na rede municipal de ensino e os serviços não essenciais no período da manhã. A pasta pediu ainda que "as pessoas evitem deslocamentos pela cidade".

O estágio de alerta foi emitido porque "já existe uma alteração perceptível na rotina urbana, causada pela situação meteorológica", segundo o COP. Nas últimas 12h, de acordo com a pasta, foram registradas chuvas que chegaram a 70 mm em alguns pontos da cidade, "fortemente concentradas no período de 6h".



O estágio de alerta vem em apoio ao alerta vermelho emitido pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) para a Região Metropolitana do Recife (RMR), Mata Norte e Mata Sul. O aviso é válido para o restante desta terça (7) e toda a quarta-feira (8).

Em meio aos alertas, a população já vive na pele os transtornos causados pelas chuvas - e não só com pontos de alagamento ou pontos de congestionamento. No Recife, por exemplo, duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um desabamento da parte da estrutura lateral de uma edificação na comunidade do Pilar, Centro, na noite dessa segunda.





Confira abaixo recomendações da Defesa Civil em caso de fortes chuvas:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.



Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.



Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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