Chuvas: Recife entra em estágio de alerta e suspende aulas municipais na manhã desta terça (7)
O estágio de alerta foi emitido porque "já existe uma alteração perceptível na rotina urbana, causada pela situação meteorológica", segundo o COP
Recife entrou em estágio de alerta às 5h desta terça-feira (7) devido às fortes chuvas que atingem a capital pernambucana desde o fim da noite da segunda-feira (6).
Por conta disso, o Centro de Operações do Recife (COP) informou ainda que a prefeitura do Recife suspendeu as aulas na rede municipal de ensino e os serviços não essenciais no período da manhã. A pasta pediu ainda que "as pessoas evitem deslocamentos pela cidade".
O estágio de alerta foi emitido porque "já existe uma alteração perceptível na rotina urbana, causada pela situação meteorológica", segundo o COP. Nas últimas 12h, de acordo com a pasta, foram registradas chuvas que chegaram a 70 mm em alguns pontos da cidade, "fortemente concentradas no período de 6h".
O estágio de alerta vem em apoio ao alerta vermelho emitido pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) para a Região Metropolitana do Recife (RMR), Mata Norte e Mata Sul. O aviso é válido para o restante desta terça (7) e toda a quarta-feira (8).
Em meio aos alertas, a população já vive na pele os transtornos causados pelas chuvas - e não só com pontos de alagamento ou pontos de congestionamento. No Recife, por exemplo, duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um desabamento da parte da estrutura lateral de uma edificação na comunidade do Pilar, Centro, na noite dessa segunda.
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Confira abaixo recomendações da Defesa Civil em caso de fortes chuvas:
Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).