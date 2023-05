A- A+

CHUVAS Chuvas: Recife entra em estágio de alerta máximo; prefeito orienta evitar deslocamentos No Pina, choveu quase 25% do esperado para todo o mês

O Centro de Operações do Recife (COP) anunciou que a cidade entrou em estágio de alerta máximo às 5h50 desta quarta-feira (24) por conta das fortes chuvas da madrugada e manhã.

A capital, bem como toda a Região Metropolitana e a Zona da Mata Sul, está sob aviso de chuvas da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) - o alerta é de nível laranja.

Com as fortes chuvas, o prefeito do Recife, João Campos, orientou a população a evitar deslocamentos.

"Estamos em alerta, acompanhando a madrugada inteira o impacto da chuva. Foram mais de 75mm nas últimas 6 h e nossas equipes estão mobilizadas no apoio à população. Com a maré subindo e a previsão de mais chuva, suspendemos as aulas e orientamos a população a evitar deslocamentos", falou João Campos, em comunicado divulgado nas redes sociais.

Nas primeiras seis horas de quarta-feira, a estação pluviométrica do Pina registrou um volume de chuva de 75,85 mm, representando aproximadamente 23,06% da média histórica para o mês de maio, que é de 328,90 mm.

Durante esse período, a Defesa Civil recebeu seis solicitações, relacionadas a vistorias e colocação de lonas, sendo todas de natureza não grave.

A intensidade das chuvas decorrentes das condições meteorológicas já está causando ocorrências em vários locais, impactando a rotina dos recifenses, segundo a prefeitura. A previsão do tempo indica a possibilidade de chuvas moderadas nas próximas 24 horas.

Em resposta, equipes municipais estão mobilizadas e monitorando de perto a situação. Como medida preventiva, as aulas foram suspensas na rede municipal de ensino, e a população é aconselhada a permanecer em casa, saindo apenas em casos de extrema necessidade.

