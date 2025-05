Chuvas: Recife entra em estágio de atenção e suspende aulas e atividades não essenciais

A- A+

O Recife retornou ao estágio de atenção por causa das chuvas, às 5h20 desta quarta-feira (21). O alerta do Centro de Operações da capital pernambucana (COP) indica que já há alterações na rotina da cidade.

Por isso, as aulas nas escolas, creches e unidades de ensino da rede municipal foram suspensas no turno da manhã, bem como atividades não essenciais da Prefeitura do Recife (PCR).

"Para evitar novas ocorrências, evite deslocamentos e siga as orientações das nossas equipes. Estamos trabalhando para prevenir perdas e proteger a população", afirma comunicado da gestão municipal.

Segundo o monitoramento em tempo real da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o Recife acumula 39 milímetros na estação da Lagoa Encantada, localidade com maior volume de chuvas registrado nas três horas contabilizadas até 6h desta quarta-feira.

Todas as regiões de Pernambuco estão sob alerta da Apac. Na Região Metropolitana do Recife, Matas Norte e Sul e Agreste, o aviso é de nível laranja, indicando pancadas de chuva com intensidade moderada a forte.

No Sertão, o aviso é amarelo, que prevê intensidade moderada a pontualmente forte.

