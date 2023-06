A- A+

O Recife entrou em estágio de atenção às 6h40 desta sexta-feira (9), segundo informou a prefeitura. O alerta vem após a renovação do aviso meteorológico emitido pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), que indica a continuidade de chuvas pela manhã.

"Identificamos algumas ocorrências por causa das chuvas, como alagamentos e a possibilidade de deslizamentos", diz comunicado da prefeitura.

A gestão municipal afirma ainda que a rotina da população pode ser impactada a depender do local. "Se possível, evite deslocamentos pela cidade e fique atento aos nossos canais", completa a Prefeitura do Recife.

Dados do Centro de Operação do Recife (COP) indicam que as chuvas na cidade podem variar de 30 a 50 mm nas próximas 24 horas. A temperatura deve variar entre 24ºC e 28ºC. O vento deve ficar entre 13 e 20 km/h, com predominância de direção leste-sudeste.

A Defesa Civil da capital pernambucana está de prontidão e pode ser acionada 24 horas por dia no 0800 081 3400.

"A orientação é que os moradores das áreas de risco fiquem atentos e acionem a Defesa Civil em caso de necessidade", diz a prefeitura.

Telefones úteis

CTTU: 0800 081 1078

Samu: 192

Emlurb: 156

Bombeiros: 193

