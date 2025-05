Chuvas: Recife libera aulas da rede municipal e serviços não essenciais na tarde desta quarta (21)

A- A+

As aulas da rede municipal de educação do Recife e os serviços não essenciais da Capital serão normalizados no período da tarde desta quarta-feira (21).

A informação foi divulgada pelo Centro de Operações da Capital (COP), que atualizou, às 11h10, a situação da cidade de estágio de "atenção" para de "mobilização", que indica situação de baixo a médio risco.

O comunicado ocorreu após uma trégua nas fortes chuvas registradas nas primeiras horas da manhã.

De acordo com o COP, o maior volume na cidade foi contabilizado na localidade de Lagoa Encantada, no Ibura, Zona Sul do Recife, com 70,6 milímetros em 24 horas.

"As equipes que integram o COP, como Defesa Civil, Emlurb, CTTU, Assistência Social, entre outros, continuam mobilizadas nas ruas atuando no atendimento à população", destacou o COP.

