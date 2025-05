A- A+

Chuvas Chuvas: Recife registra pontos de alagamento na manhã desta quarta (21); veja onde De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac), a cidade acumulou 48,8 milímetros nas últimas 12 horas, contabilizadas até as 7h30

O Recife amanheceu com chuva nesta quarta-feira (21). De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac), a cidade acumulou 48,8 milímetros nas últimas 12 horas, contabilizadas até as 7h30.





As chuvas também provocaram pontos de alagamento na cidade, afetando a vida de motoristas e pedestres.

Confira os principais pontos de alagamento na capital pernambucana, divulgados pela Autarquia de Trânsito e Trasnporte Urbano (CTTU), na manhã desta quarta.

- Av. Recife - interseção com a Rua João Cabral de Melo Neto (Jardim São Paulo).

- Av. Recife - saída do Ibura (Av. Dom Heler Câmara).

- Av. Eng. Abdias de Carvalho - Praça da CHESF, sentido centro.

- Av. Recife x Av. João Cabral de Melo Neto - Sentido Aeroporto

- Túnel Felipe Camarão (Jordão). Com alagamento na malha viária, e interdição do fluxo em ambos sentidos.

- Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, n°1168, bateria moura, sentido subúrbio - Imbiribeira

- Av. Mal Mascarenhas de Moraes entre os números 2454 e 2722 - Sentido subúrbio

- Av. Mal Marcarenhas de Moraes - em frente a Tambaí veículos, nos dois sentidos

- Av. Mal Marcarenhas de Moraes, próximo a imbiribeira diesel

- Av. Mal. Mascarenhas de Moraes - em vários trechos da via com pontos de alagamento.

- Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, em frenta a loja Magazine luiza / sentido subúrbio

- Av. Eng. Abdias de Carvalho x Av. do Forte - Sentido centro - Praça da CHESF.

- Av. Domingos Ferreira x Rua Bruno Veloso - Boa Viagem

- Av. Dois Rios / SESI - Ibura

- Rua Pereira da Costa x Av. Eng. Domingos Ferreira- Pina

- Rua Visconde de Pelotas, sob o pontilhão - Afogados

- Estrada dos Remédios, próximo a Estrada do Bongi - Afogados

Recife em estágio de atenção

O Recife retornou ao estágio de atenção por causa das chuvas, às 5h20 desta quarta-feira (21). O alerta do Centro de Operações da capital pernambucana (COP) indica que já há alterações na rotina da cidade.

Por isso, as aulas nas escolas, creches e unidades de ensino da rede municipal foram suspensas no turno da manhã, bem como atividades não essenciais da Prefeitura do Recife (PCR).

"Para evitar novas ocorrências, evite deslocamentos e siga as orientações das nossas equipes. Estamos trabalhando para prevenir perdas e proteger a população", afirma comunicado da gestão municipal.



