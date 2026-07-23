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TRANSTORNOS Chuvas: Recife registra pontos de alagamento nesta quinta-feira (23) Pontos foram observados em avenidas como Caxangá, Mascarenhas de Moraes, Dois Rios e Antônio de Góis

A quinta-feira (23) é de chuva e tempo fechado no Recife e outras cidades da Região Metropolitana. Em alguns pontos, moradores sofrem com alagamentos.



Na Avenida Caxangá, Zona Oeste da capital pernambucana, foram registrados pontos de acúmulo de água na altura do viaduto e próximo ao Country Club.



Outros pontos de alagamento também foram observados nas avenidas Mascarenhas de Moraes e Dois Rios, na Zona Sul do Recife, e Antônio de Góis, na Zona Sul.



Três regiões de Pernambuco — Região Metropolitana do Recife, Mata Norte e Mata Sul — estão sob alerta laranja de chuvas emitido pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).



Segundo a agência, um canal de umidade intensificou a instabilidade no estado, o que favorece o acumulado de chuvas.

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