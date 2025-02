A- A+

O Centro de Operações do Recife (COP) renovou, na manhã desta quinta-feira (6), o alerta máximo na Cidade em decorrência dos impactos provocados pelas fortes chuvas.

A Capital pernambucana acumula uma média de 131,4 milímetros de chuva nas 24 horas contabilizadas até 6h desta quinta-feira — o índice ultrapassa os 91,4 mm de chuva esperados para todo o mês de fevereiro, segundo a média climatológica.

Na estação pluviométrica do COP no Cordeiro, na Zona Oeste, o acumulado alcançou uma máxima de 197,7 mm, mais do que o dobro previsto para fevereiro.

Na quarta-feira (5), o Recife enfrentou um dia de caos e muitos transtornos em razão das fortes chuvas.

Duas mortes foram registradas na Cidade, sendo uma no bairro da Boa Vista, na área central, por suspeita de choque elétrico, e outra no bairro da Estância, na Zona Oeste, em circunstâncias ainda a serem esclarecidas.

Testemunham contam que a vítima na Estância foi arrastada pela correnteza de um canal que transbordou na área.

O alerta máximo do COP é definido quando a Cidade registra uma grande quantidade de ocorrências em virtude das condições meteorológicas.

Essas condições, acrescenta o COP, apresentam risco máximo à população e exigem a instalação de uma força-tarefa para “reestabelecer urgentemente a normalidade”.

Com o alerta máximo, o COP orienta a população a manter os cuidados e ficar em local seguro. Caso isso não seja possível, a orientação é procurar o abrigo mais próximo oferecido pela Prefeitura do Recife (PCR).

Doze abrigos para acolher os afetados pelos impactos das chuvas estão abertos no Recife, nos seguintes locais:

- Centro Social Bidu Krause (Totó)

- Escola Municipal Alto da Guabiraba (Brejo da Guabiraba

- Escola Municipal Célia Arraes (Várzea)

- Escola Municipal de Água Fria (Água Fria)

- Escola Municipal Diácono Abel Gueiros (Macaxeira)

- Escola Municipal Paulo VI (Linha do Tiro)

- Escola Municipal Professor Florestan Fernandes (Ibura)

- Igreja Batista Coqueiral (Coqueiral)

- Igreja Batista do Caçote (Areias)

- Igreja Batista Nacional (Coqueiral)

- Abrigo do Gusmão (São José)

- Oratório Divina Providência (Campina do Barreto)



A lista também pode ser conferida no site da Ação Inverno.

Aulas e serviços não essenciais suspensos

Por conta da renovação do alerta máximo, a Prefeitura do Recife também manteve a suspensão nas aulas da rede municipal de ensino. O cancelamento vale para todas as creches, escolas e unidades de ensino, nos turnos da manhã, tarde e noite.

“Recomendamos que as escolas e faculdades particulares, estaduais e federais adotem a mesma medida”, diz o COP.

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) suspenderam as aulas nesta quinta-feira.

A Universidade de Pernambuco (UPE) e o Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) - Campus Recife confirmaram a suspensão no turno da manhã e informaram que uma nova atualização sobre o restante do dia será feita às 11h.

A Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) suspendeu as aulas no Recife e também nos demais municípios atingidos pelas fortes chuvas.

Os serviços não essenciais da PCR também permanecem suspensos nesta quinta-feira, bem como eventos culturais e esportivos.

O atendimento ambulatorial na rede municipal de saúde está suspenso e o funcionamento é normal nas unidades de pronto atendimento, maternidades e emergências.

O COP afirmou que segue monitorando toda a Cidade e orientou a população a ficar atenta aos canais oficiais da prefeitura.

Alertas meteorológicos em vigor

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) renovaram alertas de chuvas para o Recife e outras regiões do Estado.

No aviso do Inmet, de nível vermelho, o mais intenso, o instituto indica “grande perigo” de chuvas intensas até 8h desta quinta-feira.

Os acumulados podem ultrapassar os 100 milímetros em 24 horas e há risco de uma série de transtornos, como inundações, deslizamentos e alagamentos.

Já o alerta da Apac é de nível laranja, o intermediário para a Região Metropolitana do Recife (RMR), Zona da Mata e Agreste.

Segundo a agência, são esperadas pancadas de chuva de intensidade moderada a pontualmente forte até as primeiras horas da manhã desta quinta-feira.

A Apac detalhou que as chuvas são causadas pela ação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (Vcan), associado a um pulso da Zona de Convergência Intertropical (Zcit).

A tendência de precipitação da Apac indica a sequência de chuvas até moderadas em toda a RMR até o próximo domingo (9).

