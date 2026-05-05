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ALERTA Chuvas: Recife segue em estágio de atenção do COP na manhã desta terça (5); veja onde alagou Segundo o COP, o alerta foi renovado em razão das chuvas que impactaram a cidade durante a madrugada

Recife segue em estágio de atenção para chuvas intensas nesta terça-feira (5). O alerta, que havia sido emitido pelo Centro de Operações (COP) às 18h30 na segunda (4), foi renovado nesta manhã, às 5h15.

Segundo o COP, o alerta foi renovado em razão das chuvas que impactaram a cidade durante a madrugada. Nas últimas 24 horas, segundo o Painel de Monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a capital pernambucana teve o terceiro maior volume registrado do estado, com 81,78 mm. Os dados foram acessados às 6h09.

Ainda de acordo com o COP, "há tendência de melhora nas próximas horas", e as "equipes seguem mobilizadas".

"A combinação de chuva e maré alta causou pontos de alagamento na cidade. A maré entra em baixa nas próximas horas. Desloque-se com segurança e siga as orientações da CTTU [...] Se estiver em área de risco, busque local seguro", completou.

Vale ressaltar que o estágio de atenção do COP pode ser atualizado a qualquer momento, de acordo com as condições do tempo e número de ocorrências na cidade.

Alertas da Apac e do Inmet

Recife, assim como toda a Região Metropolitana, Mata Norte, Mata Sul e Fernando de Noronha, está em alerta laranja da Apac para chuva moderada e pontualmente forte. O aviso é válido para toda esta terça.



Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas para Pernambuco, com previsão de chuvas desta segunda-feira (4) até quinta (7). O mais grave deles é o de "perigo" de precipitações intensas, com grau de intensidade laranja, válido das 00h01 até às 23h59 da terça-feira (5).

Com isso, a previsão do Inmet é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos entre 60-100 km/h. Há ainda "risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios".



O Inmet fornece, ainda, orientações para a população afetada por chuvas intensas em áreas de alagamento. Veja abaixo:

Evite enfrentar o mau tempo.

Observe alteração nas encostas.

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Veja pontos de alagamento no Recife

O COP também informou que registrou diversos pontos de alagamento na cidade até às 5h30 desta terça. Confira todos abaixo:

Av. Mascarenhas de Morais:

- Em frente à Chevrolet (Tamban);

- Entrada da Rua Jean Émile Favre/Ipsep);

- Em frente à Nissan/Eurovia;

- Em frente à Veneza Máquinas;

- Em frente à bateria Moura.

Estrada dos Remédios, 1190 (próximo à Estrada do Bongi);

Av. Eng. Abdias de Carvalho (Praça da Chesf);

Av. Antônio de Góes -Av, Cons. Aguiar (SAD);

Estrada dos Remédios - Rua do Acre (Mercado de Afogados);

Av. Eng .Domingos Ferreira (próximo ao Medical Center);

Av. Recife - Rua João Cabral de Melo Neto (entrada de Jardim São Paulo);

Av. Mauricio de Nassau- Rua Pereira Coutinho Filho (Iputinga);

Av. Dr. José Rufino-(Colégio Visão/Estância);

Av. Recife- saída do lbura (lpsep);

Av. Caxangá -Av. Gal San Martin (Cordeiro);

Av. Norte Miguel Arraes de Alencar - ao lado da casa da indústria/ SESI.

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