Ter, 05 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça05/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ALERTA

Chuvas: Recife segue em estágio de atenção do COP na manhã desta terça (5); veja onde alagou

Segundo o COP, o alerta foi renovado em razão das chuvas que impactaram a cidade durante a madrugada

Reportar Erro
Recife segue em estágio de atenção para chuvasRecife segue em estágio de atenção para chuvas - Foto: Alfeu Tavares/Folha de Pernambuco

 Recife segue em estágio de atenção para chuvas intensas nesta terça-feira (5). O alerta, que havia sido emitido pelo Centro de Operações (COP) às 18h30 na segunda (4), foi  renovado nesta manhã, às 5h15.

Segundo o COP, o alerta foi renovado em razão das chuvas que impactaram a cidade durante a madrugada. Nas últimas 24 horas, segundo o Painel de Monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a capital pernambucana teve o terceiro maior volume registrado do estado, com 81,78 mm. Os dados foram acessados às 6h09.

Leia também

• Compesa atua para restabelecer abastecimento de água em municípios afetados pela chuva

• Quartéis da PM, no Derby, e dos Bombeiros, na Soledade, recebem doações para vítimas da chuva

• Apac prevê chuva fraca a moderada em Pernambuco nesta segunda (4)

Ainda de acordo com o COP, "há tendência de melhora nas próximas horas", e as "equipes seguem mobilizadas". 

"A combinação de chuva e maré alta causou pontos de alagamento na cidade. A maré entra em baixa nas próximas horas. Desloque-se com segurança e siga as orientações da CTTU [...] Se estiver em área de risco, busque local seguro", completou.

Vale ressaltar que o estágio de atenção do COP pode ser atualizado a qualquer momento, de acordo com as condições do tempo e número de ocorrências na cidade.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação partilhada por Folha de Pernambuco (@folhape)

Alertas da Apac e do Inmet
Recife, assim como toda a Região Metropolitana, Mata Norte, Mata Sul e Fernando de Noronha, está em alerta laranja da Apac para chuva moderada e pontualmente forte. O aviso é válido para toda esta terça.

Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas para Pernambuco, com previsão de chuvas desta segunda-feira (4) até quinta (7). O mais grave deles é o de "perigo" de precipitações intensas, com grau de intensidade laranja, válido das 00h01 até às 23h59 da terça-feira (5).

Com isso, a previsão do Inmet é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos entre 60-100 km/h. Há ainda "risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios".

O Inmet fornece, ainda, orientações para a população afetada por chuvas intensas em áreas de alagamento. Veja abaixo:

Veja pontos de alagamento no Recife
O COP também informou que registrou diversos pontos de alagamento na cidade até às 5h30 desta terça. Confira todos abaixo:

Av. Mascarenhas de Morais: 
- Em frente à Chevrolet (Tamban); 
- Entrada da Rua Jean Émile Favre/Ipsep); 
- Em frente à Nissan/Eurovia; 
- Em frente à Veneza Máquinas; 
- Em frente à bateria Moura.

Estrada dos Remédios, 1190 (próximo à Estrada do Bongi);
Av. Eng. Abdias de Carvalho (Praça da Chesf);
Av. Antônio de Góes -Av, Cons. Aguiar (SAD);
Estrada dos Remédios - Rua do Acre (Mercado de Afogados);
Av. Eng .Domingos Ferreira (próximo ao Medical Center);
Av. Recife - Rua João Cabral de Melo Neto (entrada de Jardim São Paulo);
Av. Mauricio de Nassau- Rua Pereira Coutinho Filho (Iputinga);
Av. Dr. José Rufino-(Colégio Visão/Estância);
Av. Recife- saída do lbura (lpsep);
Av. Caxangá -Av. Gal San Martin (Cordeiro);
Av. Norte Miguel Arraes de Alencar - ao lado da casa da indústria/ SESI.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter