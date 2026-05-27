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PERNAMBUCO Chuvas: Recife tem volume superior a 55 mm nas últimas 24 horas; veja onde mais choveu em Pernambuco Região Metropolitana e Zonas da Mata Sul e Norte são atingidas por precipitações moderadas desde a madrugada da terça-feira (26)

Recife foi a cidade onde mais choveu nas últimas 24 horas em Pernambuco, de acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima. A Região Metropolitana e Zonas da Mata Sul e Norte são atingidas por precipitações moderadas desde a madrugada da terça-feira (26).

Até às 6h07 desta quarta-feira (27), a capital pernambucana recebeu um volume de 55,9 mm. O resultado disso foi mais um dia de transtornos para a população, com registros de alagamento em importantes vias da cidade, como a avenida Caxangá, nos bairros da Iputinga, Madalena e Várzea, além da avenida Mascarenhas de Morais e outras importantes vias.

Além do Recife, a lista de onde mais choveu segue com Abreu e Lima (50,2 mm), Olinda (44,0), Goiana (42,0 mm) e Condado (40,0 mm). Os dados estão disponíveis no Painel de Monitoramento da Apac.

Chuvas devem diminuir, diz Apac

Um alerta amarelo de chuvas moderadas chegou a ser emitido e ficou válido durante toda a terça-feira. Para esta quarta, no entanto, ainda não houve uma atualização. O último comunicado da Apac, publicado na terça, informa que a tendência é de diminuição do volume de chuvas.

Já nesta quarta (27), a expectativa é de precipitação fraca a moderada (10 a 30 mm) na RMR e Zonas da Mata Norte e Sul. No Agreste e em Fernando de Noronha a chuva deve ser fraca (2 a 10 mm), e no Sertão não deve chover.



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