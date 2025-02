A- A+

CHUVAS Recife registra em 12 horas mais de 140% do total de chuva esperado para todo o mês de fevereiro Total acumulado na Capital pernambucana passa dos 129 milímetros

O Recife registrou, nas 12 horas contabilizadas até 11h30 desta quarta-feira (4), um total de 129 mm de chuva. O índice, aferido na estação Cordeiro do Centro de Operações do Recife (COP), corresponde a 141,15% do total esperado para todo o mês de fevereiro.

Segundo o COP, a média climatológica para fevereiro na Capital pernambucana é de 91,4 mm. Em fevereiro do ano passado, o total acumulado foi de 189,9 mm.

Na estação da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) da avenida Cruz Cabugá, na área central da Cidade, o total no mesmo período chegou a 121,3 mm.

Na estação do Torreão, na Zona Oeste do Recife, no mesmo período, foram registrados 117,8 mm. A Cidade registra vários pontos de alagamento.

O Recife entrou em estágio de alerta máximo às 10h20. Segundo o COP Recife, a rotina da Cidade foi impactada por chuvas extremas.

A Prefeitura do Recife orienta a população a permanecer em casa, exceto em casos de risco de deslizamento, inundação ou desabamento.

As aulas presenciais nas escolas, creches e unidades de ensino da rede municipal foram suspensas nos períodos da tarde e noite.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho, o nível máximo. Segundo o órgão, são esperados ao longo do dia mais de 100 milímetros de chuva no Recife, Região Metropolitana e todo o Litoral de Pernambuco.

Veja também