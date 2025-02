A- A+

alerta máximo Chuvas: "Toda nossa equipe está mobilizada", diz prefeito do Recife; capital segue em alerta máximo A capital pernambucana está em alerta máximo desde às 10h20, e a recomendação é de que as pessoas fiquem em casa

O prefeito do Recife, João Campos, revelou, em vídeo publicado nas redes sociais, que, nas últimas três horas, o volume de chuvas na cidade foi superior ao esperado para todo o mês de fevereiro.

A capital pernambucana está em alerta máximo desde às 10h20, e a recomendação é de que as pessoas fiquem em casa. Segundo o prefeito, Recife está sendo atingida por um vórtice ciclônico de altos níveis, que está gerando o volume de chuvas mais alto que o esperado.

"Nas últimas três horas tivemos um volume de chuvas superior ao esperado para todo o mês de fevereiro. No bairro do Cordeiro, atingimos 92mm, quando o esperado para todo o mês era 91,4mm. Essa é a média dos últimos 20 anos", explicou.

Por meio de nota, o Centro de Operações do Recife (COP) revelou que a média de chuva acumulada da cidade é de 91mm para toda a cidade. Em alguns pontos, foram registrados volumes de até 149mm. As atividades da rede municipal de ensino já foram suspensas para os turnos da tarde e noite.

"A gente reforça o alerta máximo. Toda a nossa equipe está mobilizada. Abrigos estão abertos. A gente tem, no momento, as equipes de todas as secretarias mobilizadas. Lembrando que no Alerta Máximo há uma recomendação da prefeitura não orientando o deslocamento das pessoas, salvo os serviços essenciais", alertou João Campos.



Existem três abrigos ativos, no Totó, Caçote e Coqueiral. Os pontos estão prontos para receber a população que deseje sair das áreas de risco.

Acionamentos

A Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) recebeu, durante a manhã, 10 chamados para quedas de galhos ou de árvores. Desses, quatro já foram atendidos, dois estão em andamento e o restante já está sendo monitorado, in loco, pelas equipes de rua.

Também na parte da manhã desta quarta-feira, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) recebeu 14 chamados para manutenção de semáforos, sendo que dois já tinham sido solucionados até 11h.

Já a Secretaria Executiva de Defesa Civil do Recife recebeu, até o meio da manhã desta quarta-feira, 81 solicitações, incluindo pedidos de colocação de lonas e vistorias.



"Diante das chuvas intensas que atingem a cidade, a orientação é que, em caso de necessidade, moradores de locais de risco procurem abrigos seguros e acionem o órgão pelo telefone 0800-081-3400, que funciona 24 horas", afirmou o COP, por meio de nota.



Uma morte

Um homem morreu vítima de um suposto choque elétrico na rua Dom Bosco, no bairro da Boa Vista, área central do Recife, na manhã desta quarta-feira (5).

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a equipe foi acionada às 8h54. "A vítima veio a óbito no local", disse a nota do COP.

