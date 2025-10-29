Qua, 29 de Outubro

MUNDO

Chuvas recordes no Vietnã deixam sete mortos e inundam 100 mil residências

Foram reportados mais de 150 deslizamentos de terra, 2.200 hectares de cultivos destruídos e um total de 103.525 casas inundadas

Chuvas recordes no Vietnã deixam sete mortos e inundam 100 mil residênciasChuvas recordes no Vietnã deixam sete mortos e inundam 100 mil residências - Foto: STR / AFP

As enchentes provocadas pelas chuvas recordes no centro do Vietnã, nesta semana, deixaram ao menos sete mortos e inundaram mais de 100 mil residências, informou, nesta quarta-feira (29), o Ministério do Meio Ambiente.

As províncias costeiras do Vietnã foram atingidas por intensas chuvas desde o domingo, com um recorde de até 1.700 milímetros em 24 horas.

Sete pessoas morreram e outras cinco permanecem desaparecidas, aponta o ministério em um relatório.

Mais de 150 deslizamentos de terra foram reportados, 2.200 hectares de cultivos destruídos e um total de 103.525 casas inundadas, detalha.

Muitos dos mais de 21 mil deslocados começaram a retornar para suas casas na manhã desta quarta-feira, quando a água começou a baixar na cidade costeira central de Hue.

No entanto, foram registradas novas chuvas ao meio-dia, o que obrigou a liberar água dos reservatórios.

A província central de Danang também está em alerta por possíveis novas inundações nos próximos dois dias, já que os rios atingiram níveis preocupantes, segundo o ministério.

