Previsão Apac renova alerta de chuvas em Pernambuco, e fim de semana deve ser de precipitações Nas últimas 24 horas, as cidades que apresentaram maiores acumulados de chuva foram Goiana, na Zona da Mata Norte, e Recife

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) renovou, na noite desta sexta-feira (17), o aviso de chuvas de moderadas a fortes nas Zonas da Mata e Região Metropolitana do Recife (RMR).

O sistema meteorológico Distúrbio Ondulatório de Leste deverá permanecer atuando sobre toda a faixa litorânea provocando pancadas de chuva.

Na Zona da Mata Sul, as chuvas devem ser de intensidade moderada e forte a partir da noite do sábado (18).

Já na RMR e Zona da Mata Norte, as chuvas devem se manter durante a noite desta sexta-feira (17) e a manhã do sábado (18), com intensidade moderada e pontualmente forte.

Nas últimas 24 horas as cidades que apresentaram maiores acumulados de chuva foram Goiana, na Zona da Mata Norte, e Recife. Confira os números:

Goiana - 87,9mm

Recife - 36,6mm

Itambé - 27,8mm

Ferreiros - 20,3mm

Condado - 20,1mm

A Defesa Civil do Recife informou que mantém um plantão permanente, podendo ser acionada pelo telefone 0800.0813400. A ligação é gratuita e o atendimento 24h. A orientação é que, em caso de necessidade, moradores de locais de risco procurem abrigos seguros e acionem o órgão.

