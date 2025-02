Chuvas: Seis abrigos temporários ainda estão ativos pela Prefeitura do Recife

A- A+

Seis abrigos temporários ainda estão ativos pela Prefeitura do Recife, mesmo com a diminuição gradual das chuvas nesta quinta-feira (6). De acordo com o último balanço, divulgado às 14h, os seis abrigos, que juntos possuem capacidade para suportar até 400 vagas, estão ocupados por aproximadamente 200 pessoas. Esses pontos de acolhimento funcionam por livre demanda, para qualquer pessoa da cidade do Recife.

"A assistência às famílias atingidas também tem sido prioridade, mesmo com a diminuição das chuvas e o retorno das famílias aos lares. Ainda assim, até o momento, 199 pessoas estão acolhidas em quatro abrigos municipais, localizados no Oratório da Divina Providência (Campina do Barreto), CSU Bidu Krause (Curado), Igreja Batista do Coqueiral (Coqueiral) e Igreja Batista do Caçote (Areias)", comunicou a Prefeitura.

Em decorrência do temporal, a Prefeitura disponibilizou 10 abrigos, com capacidade para 800 vagas, na última quarta-feira (5). Com a diminuição gradual da chuva, o número de vagas e abrigos diminuiu, mas ainda seguem ativos alguns pontos na cidade: "Ao todo, a Prefeitura mantém seis abrigos ativos, com capacidade para 400 vagas. A recomendação segue sendo para que moradores de áreas de risco busquem locais seguros e acionem os serviços municipais em caso de necessidade", completou.

Confira a lista de abrigos ativos nesta quinta-feira (6):

Igreja Batista Coqueiral - R. Alcântara, 176 - Coqueiral

Oratório da Divina Providência - R. dos Peixinhos, 951 - Campina do Barreto

Abrigo do Gusmão - Travessa do Gusmão, 178 - São José

Centro Social Bidu Krause - Tv. Onze de Agosto, s/n - Curado

Igreja Batista do Caçote - R. Dona Ana Aurora, 2042 - Areias

Escola Municipal Alto da Guabiraba - R. Marcílio Ramos, 100 - Brejo da Guabiraba

