CHUVAS EM PERNAMBUCO Sexta-feira começa com muita chuva e pontos de alagamento no Recife e na RMR Inmet e Apac emitiram alertas indicando a possibilidade de chuvas entre 50 e 100 milímetros em 24 horas

O Recife e a Região Metropolitana começaram a sexta-feira (7) com muita chuva e pontos de alagamento. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiram alertas indicando a possibilidade de chuvas entre 50 e 100 milímetros em 24 horas — o aviso do Inmet é válido até o domingo (9). A maré atingirá seu pico às 6h54, com 2,4 metros.

Pontos de alagamento são registrados na avenida Domingos Ferreira, na altura do cruzamento com a rua Bruno Veloso; na avenida Antônio de Góes; na Estrada do Forte; na avenida Recife; na avenida Ernesto de Paula Santos; e em pontos das avenidas Mascarenhas de Morais, Abdias de Carvalho e Agamenon Magalhães.

Na Região Metropolitana, também há relatos de alagamento no viaduto de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes.

Não há dados de acumulados de chuvas porque o radar da Apac está fora do ar. A agência afirma que "não há previsão de retorno".

"Diante da previsão de chuva e aviso meteorológico emitido, a Apac permanece monitorando em tempo real as condições do tempo e chuvas na Sala de Situação, através do radar meteorológico, imagens de satélite e modelos meteorológicos", explica a Apac.

O transporte de umidade do Oceano Atlântico para o continente contribui para o aumento da nebulosidade e da chuva na costa leste da região, segundo o Inmet. A previsão se estende para a faixa leste da região Nordeste, entre o litoral dos estados da Paraíba e do Sergipe.

