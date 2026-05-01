Chuvas: Timbaúba decreta situação de emergência; Apac alerta possibilidade de inundação de rio
Somente nas últimas 24 horas, o volume foi de 96,4 mm, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac)
O município de Timbaúba, Zona da Mata Norte de Pernambuco, entrou decretou situação de emergência devido às fortes chuvas que atingem a cidade nos últimos dias. Somente nas últimas 24 horas, o volume foi de 96,4 mm, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).
A agência emitiu, ainda, um aviso de possibilidade de inundação do rio Capibaribe Mirim, que corta a cidade, por conta das intensas precipitações.
O decreto de situação de emergência foi assinado na quarta-feira (29/04), e é válido por 30 dias. A ordem pode ser prorrogada caso haja necessidade de continuidade nas ações de resposta e reconstrução.
"O temporal vem afetando severamente tanto áreas urbanas quanto rurais, especialmente os bairros situados próximos a rios e riachos", afirmou a gestão da cidade.
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Segundo o documento oficial, os principais danos registrados incluem: estruturas em estradas e pontes; avarias em residências e prédios comerciais; interrupção do tráfego em diversos corredores públicos; prejuízos econômicos significativos para os setores público e privado.
"Desde o início das ocorrências, equipes da Prefeitura, Defesa Civil e demais secretarias municipais seguem mobilizadas, realizando monitoramento constante das áreas de risco, atendimento às demandas da população e suporte às famílias que precisaram deixar suas residências", completou.
Alerta vermelho
Timbaúba, assim como toda a Mata Norte e Região Metropolitana do Recife (RMR), também está em alerta vermelho de chuvas da Apac válido até este sábado (2).
Para a Mata Sul e Agreste, o aviso segue amarelo, com pancadas de intensidade moderada e pontualmente forte.
Nas últimas 24 horas, o volume de chuva foi muito alto em alguns pontos do estado. O município onde mais choveu foi Goiana, na Zona da Mata Norte, que registrou acumulado de 169,4 mm.
A lista segue com Condaddo (128,2 mm), Igarassu (125,55 mm), Paulista (125,38 mm) e Abreu e Lima (123,8 mm). Os dados são do Painel de Monitoramento da Apac, e foram acessados às 8h12.
Confira abaixo recomendações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em caso de fortes chuvas:
- Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia.
- Observe alteração nas encostas.
- Permaneça em local abrigado.
- Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).