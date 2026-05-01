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ALERTA VERMELHO

Chuvas: Timbaúba decreta situação de emergência; Apac alerta possibilidade de inundação de rio

Somente nas últimas 24 horas, o volume foi de 96,4 mm, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac)

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Timbaúba decreta situação de emergência, e Apac alerta possibilidade de inundação de rio Timbaúba decreta situação de emergência, e Apac alerta possibilidade de inundação de rio - Foto: Prefeitura de Timbaúba/Divulgação

O município de Timbaúba, Zona da Mata Norte de Pernambuco, entrou decretou situação de emergência devido às fortes chuvas que atingem a cidade nos últimos dias. Somente nas últimas 24 horas, o volume foi de 96,4 mm, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

A agência emitiu, ainda, um aviso de possibilidade de inundação do rio Capibaribe Mirim, que corta a cidade, por conta das intensas precipitações.

O decreto de situação de emergência foi assinado na quarta-feira (29/04),  e é válido por 30 dias. A  ordem pode ser prorrogada caso haja necessidade de continuidade nas ações de resposta e reconstrução.

"O temporal vem afetando severamente tanto áreas urbanas quanto rurais, especialmente os bairros situados próximos a rios e riachos", afirmou a gestão da cidade.

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Segundo o documento oficial, os principais danos registrados incluem:  estruturas em estradas e pontes; avarias em residências e prédios comerciais; interrupção do tráfego em diversos corredores públicos; prejuízos econômicos significativos para os setores público e privado.

"Desde o início das ocorrências, equipes da Prefeitura, Defesa Civil e demais secretarias municipais seguem mobilizadas, realizando monitoramento constante das áreas de risco, atendimento às demandas da população e suporte às famílias que precisaram deixar suas residências", completou.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Alerta vermelho
Timbaúba, assim como toda a Mata Norte e Região Metropolitana do Recife (RMR), também está em alerta vermelho de chuvas da Apac válido até este sábado (2).

Para a Mata Sul e Agreste, o aviso segue amarelo, com pancadas de intensidade moderada e pontualmente forte.

Nas últimas 24 horas, o volume de chuva foi muito alto em alguns pontos do estado. O município onde mais choveu foi Goiana, na Zona da Mata Norte, que registrou acumulado de 169,4 mm. 

A lista segue com Condaddo (128,2 mm), Igarassu (125,55 mm), Paulista (125,38 mm) e Abreu e Lima (123,8 mm). Os dados são do Painel de Monitoramento da Apac, e foram acessados às 8h12.

Confira abaixo recomendações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em caso de fortes chuvas:

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