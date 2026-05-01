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ALERTA VERMELHO Chuvas: Timbaúba decreta situação de emergência; Apac alerta possibilidade de inundação de rio Somente nas últimas 24 horas, o volume foi de 96,4 mm, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac)

O município de Timbaúba, Zona da Mata Norte de Pernambuco, entrou decretou situação de emergência devido às fortes chuvas que atingem a cidade nos últimos dias. Somente nas últimas 24 horas, o volume foi de 96,4 mm, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).



A agência emitiu, ainda, um aviso de possibilidade de inundação do rio Capibaribe Mirim, que corta a cidade, por conta das intensas precipitações.

O decreto de situação de emergência foi assinado na quarta-feira (29/04), e é válido por 30 dias. A ordem pode ser prorrogada caso haja necessidade de continuidade nas ações de resposta e reconstrução.

"O temporal vem afetando severamente tanto áreas urbanas quanto rurais, especialmente os bairros situados próximos a rios e riachos", afirmou a gestão da cidade.

Segundo o documento oficial, os principais danos registrados incluem: estruturas em estradas e pontes; avarias em residências e prédios comerciais; interrupção do tráfego em diversos corredores públicos; prejuízos econômicos significativos para os setores público e privado.



"Desde o início das ocorrências, equipes da Prefeitura, Defesa Civil e demais secretarias municipais seguem mobilizadas, realizando monitoramento constante das áreas de risco, atendimento às demandas da população e suporte às famílias que precisaram deixar suas residências", completou.

Alerta vermelho

Timbaúba, assim como toda a Mata Norte e Região Metropolitana do Recife (RMR), também está em alerta vermelho de chuvas da Apac válido até este sábado (2).

Para a Mata Sul e Agreste, o aviso segue amarelo, com pancadas de intensidade moderada e pontualmente forte.

Nas últimas 24 horas, o volume de chuva foi muito alto em alguns pontos do estado. O município onde mais choveu foi Goiana, na Zona da Mata Norte, que registrou acumulado de 169,4 mm.

A lista segue com Condaddo (128,2 mm), Igarassu (125,55 mm), Paulista (125,38 mm) e Abreu e Lima (123,8 mm). Os dados são do Painel de Monitoramento da Apac, e foram acessados às 8h12.

Confira abaixo recomendações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em caso de fortes chuvas:

Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia.

Observe alteração nas encostas.

Permaneça em local abrigado.

Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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