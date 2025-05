A- A+

CHUVAS EM PERNAMBUCO Chuvas: tio de homem eletrocutado na Imbiribeira acredita em responsabilidade do estabelecimento Jose Ailton Morais esteve no Instituto de Medicina Legal (IML) para liberar o corpo do sobrinho Vinicio Wendel Presta da Silva, vítima de descarga elétrica

Parentes de Vinicio Wendel Presta da Silva, vítima de uma descarga elétrica na Imbiribeira, Zona Sul do Recife, estiveram no Instituto de Medicina Legal (IML) na manhã desta quinta-feira (15).

José Ailton Morais, tio do jovem de 23 anos, foi um dos parentes que esteve no local. Ele acredita que a responsabilidade pelo incidente, em sua maioria, é do estabelecimento comercial.

Segundo a Neoenergia, o local utilizava uma ligação clandestina. Até o momento, os familiares de Vinicio não foram procurados pelos responsáveis do local.

“Como eu trabalho na área da elétrica, 80% da responsabilidade é do trailer. Foi montada uma ligação clandestina e sem o sistema de proteção. Um disjuntor hoje em dia não dispara numa descarga com um componente adequado. Estamos resolvendo as burocracias para saber como vai ficar a situação”, afirmou José Ailton Morais.

Luto

O eletrotécnico descreveu o sobrinho como um “menino muito bom” e contou como a família recebeu a notícia.

“A gente estava em casa quando o irmão dele recebeu uma ligação contando que ele sofreu um acidente. Quando chegamos no local, vimos que foi um acidente elétrico no trailer que estava vendendo lanche”, iniciou o tio.

“Ele trabalhava comigo, eu tenho uma empresa da área elétrica. Vinicio era eletricista, se formou. Um menino bom e novo, cheio de vida. Infelizmente aconteceu essa fatalidade. Uma dor muito grande”, completou José Ailton Morais.

Vinicio Wendel da Silva deixa a esposa, de 22 anos. Sua mãe mora em Maceió e está em deslocamento para a capital pernambucana. O enterro do jovem deve acontecer nesta sexta-feira (16).

A vendedora Janeide Félix da Silva Cruz, de 57 anos, e o cliente dela, Vinicio Wendel Presta da Silva, 23, foram as vítimas | Foto: Cortesia

Vítimas não se conheciam

Além de Vinicio Wendel, a vendedora Janeide Félix da Silva Cruz, de 57 anos, também foi vítima da descarga elétrica. Os dois não se conheciam e, segundo informações iniciais, o rapaz estava comprando seu jantar no estabelecimento quando tentou ajudar a mulher.

“O rapaz que retirou o corpo da água falou que Vinicio tentou socorrer a mulher. Ela desceu para entregar o jantar quando sofreu a descarga”, detalhou o tio de Vinicio.

Nota da Neoenergia

A Neoenergia Pernambuco afirmou, por meio de nota, que uma equipe que compareceu ao local identificou que o trailer era abastecido por uma ligação clandestina.

“A ocorrência, portanto, não tem relação com a rede de distribuição de energia. A empresa reitera que ligação clandestina é crime e coloca a vida de pessoas em risco”, se pronunciou a empresa, no comunicado.

