A- A+

mundo Chuvas torrenciais causam inundações e cortes de energia na Austrália Efeito do ciclone Alfred ainda deve durar por mais tempo, e autoridades emitem alertas à população

Chuvas torrenciais inundaram vastas áreas da costa leste da Austrália, onde equipes trabalhavam nesta segunda-feira para restabelecer o fornecimento de energia em mais de 190 mil residências e empresas.

O ciclone Alfred, que atingiu o continente no sábado, despejou grandes volumes de chuva ao longo de 400km do litoral australiano, causando a morte de um homem cujo veículo foi arrastado de uma ponte na sexta-feira.

Apesar da diminuição do vento e da chuva, as autoridades emitiram alertas de inundações para a região afetada, localizada entre os estados de Queensland e Nova Gales do Sul.





Ano de 2024 bate recorde de temperatura e encerra 'década de calor mortal' em meio ao avanço do negacionismo

"Este evento está longe de terminar", alertou o primeiro-ministro Anthony Albanese em entrevista coletiva na cidade de Lismore, atingida pelas enchentes.

O sistema climático despejou 30 centímetros de chuva em 24 horas sobre partes da cidade de Brisbane, capital de Queensland, segundo o serviço meteorológico.

Os serviços de emergência resgataram 17 pessoas das águas em Queensland durante a noite, informou o chefe do governo estadual, David Crisafulli.

"Pedimos que as pessoas fiquem atentas, pois há possibilidade de mais inundações ao longo do dia", acrescentou.

As concessionárias de energia informaram que mais de 185 mil residências e empresas em Queensland e 10 mil em Nova Gales do Sul estavam sem eletricidade.

Em Nova Gales do Sul, "helicópteros estão sendo usados sempre que possível para avaliar áreas remotas da rede e identificar os danos", disse um porta-voz da empresa Essential Energy.

Veja também