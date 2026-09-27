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índia Chuvas torrenciais deixam mais de 50 mortos no norte da Índia Essas mortes foram registradas após "chuvas excepcionalmente intensas que atingiram grande parte de Uttar Pradesh", detalhou o comunicado

Chuvas torrenciais acompanhadas de tempestades deixaram pelo menos 56 mortos em três dias no nordeste da Índia, no estado de Uttar Pradesh, o mais populoso do país, informou neste domingo (27) a agência governamental de gestão de desastres.

Essas mortes foram registradas após "chuvas excepcionalmente intensas que atingiram grande parte de Uttar Pradesh", detalhou o comunicado, informando, ainda, sobre danos materiais, com mais de mil residências afetadas.

Uttar Pradesh, um estado com mais de 240 milhões de habitantes, sofre frequentemente com chuvas e tempestades durante a temporada anual de monções, de junho a setembro.

Mas desta vez foram registrados 66,5 milímetros de chuva entre sexta-feira e domingo, em comparação a uma média sazonal de 7,6 milímetros.

Nos últimos anos, os serviços especializados da Índia têm alertado para o aumento de fenômenos meteorológicos extremos, sobretudo tempestades violentas e raios, que especialistas atribuem à elevação das temperaturas e à mudança climática.

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