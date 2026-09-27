Dom, 27 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo26/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
índia

Chuvas torrenciais deixam mais de 50 mortos no norte da Índia

Essas mortes foram registradas após "chuvas excepcionalmente intensas que atingiram grande parte de Uttar Pradesh", detalhou o comunicado

Reportar Erro
Ativistas do Partido Bharatiya Janata (BJP) agitam bandeiras nacionais da Índia durante um comício em Calcutá, em 27 de julho de 2026Ativistas do Partido Bharatiya Janata (BJP) agitam bandeiras nacionais da Índia durante um comício em Calcutá, em 27 de julho de 2026 - Foto: Dibyangshu Sarkar/AFP

Chuvas torrenciais acompanhadas de tempestades deixaram pelo menos 56 mortos em três dias no nordeste da Índia, no estado de Uttar Pradesh, o mais populoso do país, informou neste domingo (27) a agência governamental de gestão de desastres.

Essas mortes foram registradas após "chuvas excepcionalmente intensas que atingiram grande parte de Uttar Pradesh", detalhou o comunicado, informando, ainda, sobre danos materiais, com mais de mil residências afetadas.

Uttar Pradesh, um estado com mais de 240 milhões de habitantes, sofre frequentemente com chuvas e tempestades durante a temporada anual de monções, de junho a setembro.

Leia também

• O "horário de Brasília" nasce no Rio de Janeiro: saiba como é definida a hora oficial do Brasil

• Brasil conquista três ouros no Mundial Paralímpico de Judô

• Jorge Jesus critica redução do número de estrangeiros no Brasil: 'O problema é a formação'

Mas desta vez foram registrados 66,5 milímetros de chuva entre sexta-feira e domingo, em comparação a uma média sazonal de 7,6 milímetros.

Nos últimos anos, os serviços especializados da Índia têm alertado para o aumento de fenômenos meteorológicos extremos, sobretudo tempestades violentas e raios, que especialistas atribuem à elevação das temperaturas e à mudança climática.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter