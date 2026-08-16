Chuvas torrenciais deixam nove mortos no leste do Japão
Estação meteorológica de Chiba registrou 30 centímetros de chuva em 24 horas,
Fortes chuvas que atingiram o leste do Japão deixaram nove mortos, após um dilúvio "sem precedentes" que inundou mais de mil casas e paralisou estradas e serviços ferroviários, informou a emissora estatal neste domingo (16).
As chuvas torrenciais iniciadas na noite de quinta-feira provocaram alertas de deslizamentos de terra e quedas de energia, e o serviço meteorológico emitiu o nível mais alto de alerta de chuva pela primeira vez para a região de Chiba.
Uma estação meteorológica da província registrou 30 centímetros de chuva em 24 horas, o que faz deste o mês de agosto mais chuvoso em seis décadas.
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Desde então, nove pessoas morreram, informou na manhã deste domingo a emissora NHK, citando seu próprio balanço.
Mais de 70 casas na região de Chiba sofreram danos parciais, segundo o balanço mais recente do governo local.
O relatório acrescentou que mais de mil casas sofreram inundações e 1.200 veículos foram abandonados em estradas alagadas.