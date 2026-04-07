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Tragédia

Chuvas torrenciais em Angola deixaram quase 30 mortos

Benguela foi a cidade mais atingida pelas inundações

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Bandeira da AngolaBandeira da Angola - Foto: Canva

As chuvas torrenciais que atingiram Angola nos últimos dias deixaram quase 30 mortos, informaram nesta terça-feira(7) a televisão estatal e equipes de resgate do país africano.

A tempestade provocou inundações repentinas que danificaram infraestruturas da capital, Luanda, e da cidade de Benguela, na costa atlântica.

O presidente João Lourenço declarou que o enfrentamento é uma "corrida contra o tempo para localizar, resgatar e prestar assistência médica" aos países afetados.

Os serviços de emergência relataram 15 mortes no domingo, com milhares de pessoas desabrigadas.

Benguela foi a cidade mais atingida pelas inundações, com 23 mortes, segundo a emissora estatal TPA.

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Seis pessoas morreram e uma está desaparecida em Luanda, informaram os bombeiros em um comunicado.

Na vizinha Namíbia, a cheia do rio Zambeze obrigou milhares de pessoas que vivem às suas margens ao saírem de suas casas.

As autoridades afirmaram que o nível da água do rio subiu quase três metros acima do normal.

Como fortes chuvas são comuns no sul da África durante a estação chuvosa, mas os cientistas afirmam que as mudanças climáticas causadas pelo homem estão aumentando a probabilidade, a extensão e a gravidade de eventos climáticos extremos.

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