clima Chuvas torrenciais no Japão deixam um morto e três desaparecidos; veja imagens Na sexta-feira (2), o porta-voz do governo, Hirokazu Matsuno, alertou para "chuvas extremamente fortes com trovoadas" em uma ampla área do país nos próximos três dias

Chuvas torrenciais no Japão deixaram uma pessoa morta e três desaparecidas e as autoridades ordenaram, neste sábado, a evacuação de centenas de milhares de residentes. As tempestades provocadas pelo tufão Mawar, que foi rebaixado a tempestade tropical, causaram inundações em diversas partes do país.

Uma equipe de resgate na região central de Aichi, onde o alerta máximo foi emitido na sexta-feira, "encontrou um homem de aproximadamente 60 anos em um carro submerso, mas sua morte foi confirmada posteriormente", disse um funcionário municipal de Toyohashi. Na região ocidental de Wakayama, vários rios transbordaram e as autoridades procuram um homem e uma mulher desaparecidos.

Equipes de resgate também procuravam um morador que não pôde ser localizado depois que sua casa foi soterrada por um deslizamento de terra na cidade de Hamamatsu. Um total de seis pessoas ficaram gravemente feridas e 29 sofreram ferimentos leves, disse a agência governamental japonesa responsável por lidar com desastres e incêndios na tarde de sábado.

A maioria das ordens de evacuação emitidas no centro e oeste do Japão foram reduzidas no sábado, quando as chuvas diminuíram. Os alertas lançados no sábado em áreas próximas a Tóquio para o risco de inundações também foram suspensos posteriormente.

Além disso, cerca de 4 mil residências em regiões próximas à capital sofreram quedas de energia, disse a Tokyo Electric Power Company, mas o problema foi resolvido horas depois. Na sexta-feira, o porta-voz do governo, Hirokazu Matsuno, alertou para "chuvas extremamente fortes com trovoadas" em uma ampla área do país nos próximos três dias.



