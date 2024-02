A- A+

Transtornos Chuvas: túnel no Jordão é interditado, e são registrados alagamentos no Recife; confira pontos A interdição do túnel começou às 13h25, devido a alagamento no local

Devido às chuvas que caem no Recife nesta terça-feira (27), a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) interditou o túnel Felipe Camarão, no bairro do Jordão, Zona Sul da cidade, no início desta tarde (27). Também registrou vários pontos de alagamento em vias das capital pernambucana.



A interdição do túnel começou às 13h25, devido a alagamento no local. Segundo a CTTU, agentes de trânsito se encontram na área, orientando e organizando o trânsito.

Há alagamentos registrados na zonas Sul e Oeste do Recife. Confira os pontos:



- Av. Eng. Antônio de Góes, no Pina - no semáforo 226

- Av. Gov. Agamenon Magalhães, nas Graças - pequenos alagamentos em frente ao TRE e à McDonalds.

- Av. Caxangá, na Iputinga - próximo ao viaduto.

