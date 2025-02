Chuvas: UFPE suspende aulas no Recife e em Vitória para o restante desta quinta-feira (6)

A- A+

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) suspendeu as aulas e atividades administrativas para o resto do dia desta quinta-feira (6). A decisão chega em meio às fortes chuvas que atingem a Região Metropolitana do Recife (RMR) desde a quarta (5).

A suspensão é válida para os Campus Recife e Vitória de Santo Antão. Em Caruaru, atividades serão flexibilizadas.

A instituição, assim como outras, suspendeu as atividades na quarta. Para esta quinta, a UFPE havia apenas suspendido para a parte da manhã, mas, considerando os diversos transtornos que os alunos e trabalhadores levariam para se deslocarem aos Campus, optou por suspender também para os turnos da tarde e noite.

"A decisão visa garantir a segurança de toda a comunidade acadêmica da UFPE, considerando os transtornos causados pelas chuvas em diversas localidades do Estado. A Universidade orienta a comunidade a acompanhar os canais oficiais da UFPE – site institucional e perfis nas redes sociais - para obter orientações e evitar deslocamentos desnecessários", afirmou a UFPE, em comunicado oficial.

Aulas e serviços não essenciais suspensos

Por conta da renovação do alerta máximo, a Prefeitura do Recife também manteve a suspensão nas aulas da rede municipal de ensino. O cancelamento vale para todas as creches, escolas e unidades de ensino, nos turnos da manhã, tarde e noite.

“Recomendamos que as escolas e faculdades particulares, estaduais e federais adotem a mesma medida”, diz o COP.

A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) também suspendeu as aulas para a manhã desta quinta-feira. para os turnos da tarde e noite, ainda não foi feito comunicado oficial.

A Universidade de Pernambuco (UPE) e o Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) - Campus Recife confirmaram a suspensão no turno da manhã e informaram que uma nova atualização sobre o restante do dia será feita às 11h.

A Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) suspendeu as aulas no Recife e também nos demais municípios atingidos pelas fortes chuvas.

Os serviços não essenciais da PCR também permanecem suspensos nesta quinta-feira, bem como eventos culturais e esportivos.

O atendimento ambulatorial na rede municipal de saúde está suspenso e o funcionamento é normal nas unidades de pronto atendimento, maternidades e emergências.

O COP afirmou que segue monitorando toda a Cidade e orientou a população a ficar atenta aos canais oficiais da prefeitura.



Alerta máximo

Com o alerta máximo, o COP orienta a população a manter os cuidados e ficar em local seguro. Caso isso não seja possível, a orientação é procurar o abrigo mais próximo oferecido pela Prefeitura do Recife (PCR).

Doze abrigos para acolher os afetados pelos impactos das chuvas estão abertos no Recife, nos seguintes locais:

- Centro Social Bidu Krause (Totó)

- Escola Municipal Alto da Guabiraba (Brejo da Guabiraba

- Escola Municipal Célia Arraes (Várzea)

- Escola Municipal de Água Fria (Água Fria)

- Escola Municipal Diácono Abel Gueiros (Macaxeira)

- Escola Municipal Paulo VI (Linha do Tiro)

- Escola Municipal Professor Florestan Fernandes (Ibura)

- Igreja Batista Coqueiral (Coqueiral)

- Igreja Batista do Caçote (Areias)

- Igreja Batista Nacional (Coqueiral)

- Abrigo do Gusmão (São José)

- Oratório Divina Providência (Campina do Barreto)



A lista também pode ser conferida no site da Ação Inverno.

Veja também