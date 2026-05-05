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RECIFE Chuvas: UFPE, UFRPE, UPE e IFPE suspendem aulas presenciais nesta terça (5); Unicap abona faltas Recife, assim como toda a Região Metropolitana, Mata Norte, Mata Sul e Fernando de Noronha, está em alerta laranja da Apac

Por conta das fortes chuvas que atingem a Região Metropolitana do Recife (RMR), a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e o Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) - Campus Recife cancelaram as atividades acadêmicas presenciais na manhã desta terça-feira(5).

Já a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e a Universidade de Pernambuco (UPE) cancelaram as atividades para toda a terça, nos turnos da manhã, tarde e noite, em todas as unidades na RMR.

Segundo as instituições, a suspensão das atividades leva em consideração a "grande dificuldade de mobilidade urbana", além do bem-estar e segurança dos alunos.

A Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), por meio de comunicado, informou que irá manter as atividades presenciais na manhã desta terça, mas vai abonar as faltas dos estudantes que não conseguirem chegar à instituição. O funcionamento à tarde e à noite ainda será divulgado.

Na UFPE, por mais que as aulas estejam suspensas, será realizada a seleção para professor substituto, por se tratar de "atividade essencial", segundo a instituição

Alertas da Apac e do Inmet

Recife, assim como toda a Região Metropolitana, Mata Norte, Mata Sul e Fernando de Noronha, está em alerta laranja da Apac para chuva moderada e pontualmente forte. O aviso é válido para toda esta terça.



Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas para Pernambuco, com previsão de chuvas desta segunda-feira (4) até quinta (7). O mais grave deles é o de "perigo" de precipitações intensas, com grau de intensidade laranja, válido das 00h01 até às 23h59 da terça-feira (5).

Com isso, a previsão do Inmet é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos entre 60-100 km/h. Há ainda "risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios".



O Inmet fornece, ainda, orientações para a população afetada por chuvas intensas em áreas de alagamento. Veja abaixo:

Evite enfrentar o mau tempo.

Observe alteração nas encostas.

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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