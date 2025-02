Chuvas: UFPE, Unicap e UFRPE suspendem atividades nesta quarta-feira (5)

A- A+

Por conta das fortes chuvas que atingem a Região Metropolitana do Recife (RMR), as atividades acadêmicas e administrativas das universidades Federal de Pernambuco (UFPE), Católica de Pernambuco (Unicap) e Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) nesta quarta-feira (5).

Todas as instituições revelaram, em comunicado oficial, que optaram pelo cancelamento para manter a segurança dos alunos e trabalhadores. A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu, na tarde desta terça-feira (4), um alerta de nível laranja para quatro diferentes regiões de Pernambuco.



Em Camaragibe, no Grande Recife, o acúmulo de chuva já chegou a 100mm.

"Em função das fortes chuvas e dos transtornos gerados na Região Metropolitana do Recife, a administração central da UFPE informa que estão suspensas as atividades acadêmicas e administrativas no dia de hoje (5), no Campus Recife", disse a UFPE.

"Chuva é benção. Faz florescer e frutificar. Mas para quem precisa se deslocar, pode não ser seguro em um dia como hoje. Por isso, quem puder, fique em casa. Quem já saiu, se proteja. Hoje suspendemos as atividades administrativas para que todos fiquem em segurança", afirmou a Unicap, em comunicado.



Já a Universidade de Pernambuco (UPE), nas redes sociais, cancelou a cerimônia de colação de grau prevista para esta quinta. O cancelamento das aulas, no entanto, deverá ser acordado entre professores e alunos.



"Em relação ao expediente desta quarta-feira, nas unidades de educação da RMR, os servidores devem entrar em acordo sobre a forma de trabalho com a chefia imediata. Os serviços essenciais das unidades de saúde da instituição estão mantidos", explicou a instituição.



Recife em estágio de alerta

O Recife entrou em estágio de alerta por conta do temporal desta quarta-feira (5). O aviso é o quarto em uma escala de cinco níveis do Centro de Operações do Recife (COP).



Segundo o COP, a rotina da Cidade foi impactada por causa das fortes chuvas.



“Para evitar novas ocorrências, evite deslocamentos e siga as orientações das nossas equipes. Estamos trabalhando para prevenir perdas e proteger a população”, informou o COP Recife, em comunicado.



O Recife já acumula 63,28 mm no Torreão, em apenas três horas — contabilizadas até 9h.

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) divulgou, às 6h50, pontos de alagamento na Cidade. Confira:

Av Eng. Abdias de Carvalho x Av do Forte - CHESF

Av Marechal Mascarenhas de Moraes, Próximo a Veneza Diesel - sentido subúrbio

Av Marechal Mascarenhas de Moraes, Próximo a Autoline Honda - sentido centro

Av Marechal Mascarenhas de Moraes, Próximo a Tambaí veículos - nos dois sentidos

Av Marechal Mascarenhas de Moraes, Próximo ao Geraldão- sentido Centro

Av Marechal Mascarenhas de Moraes x Rua Pampulha

Estrada dos Remédios, em frente ao Mercado Público de Afogados

Rua do Acre, ao lado do Mercado Público de Afogados

Av. Visconde de Pelotas, sob o pontilhão - Afogados



Confira onde mais choveu no Estado:

Camaragibe (Aldeia) - 100,61 mm

Abreu e Lima - 81,05 mm

São Lourenço da Mata (Corpo de Bombeiros) - 67,01 mm

São Lourenço da Mata (Rua dos Milagres) - 66 mm

Camaragibe - 61,16 mm

Itapissuma - 58,61 mm

Goiana - 57,69 mm

Camaragibe (Convento Carmelo) - 54 mm

Camaragibe (Timbi) - 53,34 mm

Itaquitinga - 51,79 mm

