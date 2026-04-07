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Chuva

Chuvas: universidades do Recife suspendem as aulas da manhã desta terça-feira (7)

Capital pernambucana entrou em estágio de alerta após fortes chuvas, segundo o COP

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Imagem aérea do Campus da UFPE no RecifeImagem aérea do Campus da UFPE no Recife - Foto: UFPE / Ascom/Divulgação

Por causa das fortes chuvas que atingem o Recife desde a noite de segunda-feira (6), universidades da capital pernambucana suspenderam as aulas no turno da manhã desta terça-feira (7).

A capital pernambucana está em estágio de alerta, conforme divulgado pelo Centro de Operações do Recife (COP).

Além disso, a cidade também recebeu o Alerta Vermelho da Agência de Águas e Clima (APAC).

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Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
A UFPE suspendeu as atividades acadêmicas e administrativas dos três turnos do Campus Recife e no Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão, na Mata Sul, nesta terça-feira (7).

"Ao final do dia, será reavaliada a situação", informou a Universidade Federal de Pernambuco.

Universidade de Pernambuco (UPE)
A UPE suspendeu as atividades acadêmicas e administrativas no turno da manhã nas Unidades de Educação da Região Metropolitana do Recife (RMR) e na Zona da Mata Norte e Sul. 

Nas redes sociais, a instituição informou que um novo comunicado será publicado  às 11h para o turno da tarde e da noite.

"Os serviços essenciais da instituição, como os atendimentos de saúde, estão mantidos", disse a UPE.

Universidade Católica de Pernambuco (Unicap)
A Unicap suspendeu as atividades acadêmicas e administrativas presenciais na manhã desta terça.

As aulas ocorrerão de forma remota pelo Microsoft Teams nos horários habituais, síncronas ou assíncronas, com o envio de materiais e atividades.

Para os alunos da Escola de Saúde e Ciências da Vida, o calendário segue normal, conforme previsto em portaria.

"Continuaremos monitorando as condições e sairá comunicado para os demais turnos. Fiquem em segurança", pediu a Unicap.

Uninassau
A Uninassau informou que as aulas presenciais das unidades da Região Metropolitana do Recife (RMR) e de Carpina estarão suspensas na manhã desta terça.

Segundo a instituição, as provas que seriam realizadas nesta manhã serão automaticamente transferidas para a próxima semana. 

"Ressaltamos que não haverá prejuízo ao calendário acadêmico nem às atividades pedagógicas previstas", explicou.

A instituição também avisou que atualizações serão comunicadas pelos canais oficiais da instituição ao longo do dia.

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