Chuvas: universidades do Recife suspendem as aulas da manhã desta terça-feira (7)
Capital pernambucana entrou em estágio de alerta após fortes chuvas, segundo o COP
Por causa das fortes chuvas que atingem o Recife desde a noite de segunda-feira (6), universidades da capital pernambucana suspenderam as aulas no turno da manhã desta terça-feira (7).
A capital pernambucana está em estágio de alerta, conforme divulgado pelo Centro de Operações do Recife (COP).
Além disso, a cidade também recebeu o Alerta Vermelho da Agência de Águas e Clima (APAC).
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Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
A UFPE suspendeu as atividades acadêmicas e administrativas dos três turnos do Campus Recife e no Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão, na Mata Sul, nesta terça-feira (7).
"Ao final do dia, será reavaliada a situação", informou a Universidade Federal de Pernambuco.
Universidade de Pernambuco (UPE)
A UPE suspendeu as atividades acadêmicas e administrativas no turno da manhã nas Unidades de Educação da Região Metropolitana do Recife (RMR) e na Zona da Mata Norte e Sul.
Nas redes sociais, a instituição informou que um novo comunicado será publicado às 11h para o turno da tarde e da noite.
"Os serviços essenciais da instituição, como os atendimentos de saúde, estão mantidos", disse a UPE.
Universidade Católica de Pernambuco (Unicap)
A Unicap suspendeu as atividades acadêmicas e administrativas presenciais na manhã desta terça.
As aulas ocorrerão de forma remota pelo Microsoft Teams nos horários habituais, síncronas ou assíncronas, com o envio de materiais e atividades.
Para os alunos da Escola de Saúde e Ciências da Vida, o calendário segue normal, conforme previsto em portaria.
"Continuaremos monitorando as condições e sairá comunicado para os demais turnos. Fiquem em segurança", pediu a Unicap.
Uninassau
A Uninassau informou que as aulas presenciais das unidades da Região Metropolitana do Recife (RMR) e de Carpina estarão suspensas na manhã desta terça.
Segundo a instituição, as provas que seriam realizadas nesta manhã serão automaticamente transferidas para a próxima semana.
"Ressaltamos que não haverá prejuízo ao calendário acadêmico nem às atividades pedagógicas previstas", explicou.
A instituição também avisou que atualizações serão comunicadas pelos canais oficiais da instituição ao longo do dia.