Chuvas: universidades do Recife suspendem as aulas da manhã desta terça-feira (7)

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Por causa das fortes chuvas que atingem o Recife desde a noite de segunda-feira (6), universidades da capital pernambucana suspenderam as aulas no turno da manhã desta terça-feira (7).



A capital pernambucana está em estágio de alerta, conforme divulgado pelo Centro de Operações do Recife (COP).



Além disso, a cidade também recebeu o Alerta Vermelho da Agência de Águas e Clima (APAC).

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

A UFPE suspendeu as atividades acadêmicas e administrativas dos três turnos do Campus Recife e no Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão, na Mata Sul, nesta terça-feira (7).



"Ao final do dia, será reavaliada a situação", informou a Universidade Federal de Pernambuco.



Universidade de Pernambuco (UPE)

A UPE suspendeu as atividades acadêmicas e administrativas no turno da manhã nas Unidades de Educação da Região Metropolitana do Recife (RMR) e na Zona da Mata Norte e Sul.



Nas redes sociais, a instituição informou que um novo comunicado será publicado às 11h para o turno da tarde e da noite.



"Os serviços essenciais da instituição, como os atendimentos de saúde, estão mantidos", disse a UPE.



Universidade Católica de Pernambuco (Unicap)

A Unicap suspendeu as atividades acadêmicas e administrativas presenciais na manhã desta terça.



As aulas ocorrerão de forma remota pelo Microsoft Teams nos horários habituais, síncronas ou assíncronas, com o envio de materiais e atividades.



Para os alunos da Escola de Saúde e Ciências da Vida, o calendário segue normal, conforme previsto em portaria.



"Continuaremos monitorando as condições e sairá comunicado para os demais turnos. Fiquem em segurança", pediu a Unicap.



Uninassau

A Uninassau informou que as aulas presenciais das unidades da Região Metropolitana do Recife (RMR) e de Carpina estarão suspensas na manhã desta terça.



Segundo a instituição, as provas que seriam realizadas nesta manhã serão automaticamente transferidas para a próxima semana.



"Ressaltamos que não haverá prejuízo ao calendário acadêmico nem às atividades pedagógicas previstas", explicou.

A instituição também avisou que atualizações serão comunicadas pelos canais oficiais da instituição ao longo do dia.

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