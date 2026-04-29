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ALERTA Rio transborda em distrito de Timbaúba com fortes chuvas; 115 pessoas ficam desalojadas Nas últimas 48 horas, segundo o Painel de Monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), choveu um volume de 97,4 mm no município

O Rio Tiuma, localizado na região de Catucá, distrito de Timbaúba, Zona da Mata Norte de Pernambuco, transbordou nessa terça-feira (28). A cidade segue em estado de alerta devido às fortes chuvas, e, ao total, 115 pessoas se encontram desalojadas e sete desabrigadas, segundo a prefeitura.

Nas últimas 48 horas, segundo o Painel de Monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), choveu um volume de 97,4 mm no município. Em imagens compartilhadas com a reportagem, é possível ver o estrago que o transbordamento deixou. Em alguns registros, inclusive, é possível ver moradores se arriscando em tentativas de passar por áreas de alagamento - e a água chega até a cintura de algumas pessoas.

Por meio de nota, a prefeitura diz que o transbordamento aconteceu após "uma elevação de aproximadamente dois metros acima do normal". O Rio Tiuma é afluente do Rio Capibaribe-Mirim, que corta a cidade e também "atingiu sua cota máxima", segundo a gestão.

"A cidade permanece em estado de alerta, com todas as equipes da Prefeitura mobilizadas e em prontidão para atender qualquer ocorrência e prestar toda a assistência necessária à população", afirmou a prefeitura.

Desalojados e desabrigados

Segundo a prefeitura, além das 115 pessoas desalojadas, quatro famílias ficaram desabrigadas devido às chuvas. Destas, duas estão acolhidas no abrigo do Centro Educacional Maria Emília Dutra e outras duas na Escola José Moacir Filho, em Catucá, totalizando sete pessoas abrigadas, segundo a prefeitura.

"Em caso de emergência ou necessidade de apoio, a população deve entrar em contato com a Defesa Civil Municipal pelo telefone (81) 9 9178-4111. A prefeitura segue monitorando a situação e reforça seu compromisso com a segurança e o bem-estar de toda a população", completou.

Chuvas deixam 115 desalojados em Timbaúba. - Foto: WhatsApp/Reprodução

Alerta de chuvas

Timbaúba, assim como outras cidades da Zona da Mata de Pernambuco, está em alerta de chuvas intensas nesta quarta-feira (29), emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O aviso, que tem grau de intensidade "Perigo Potencial", é válido também para a Região Metropolitana do Recife (RMR), Sertão e Agreste. A expectativa é de chuvas é de precipitação entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos variando entre 40 e 60 km/h.



Há ainda um "baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas", segundo o Instituto.

Alerta é válido para Região Metropolitana do Recife (RMR), Zona da Mata, Agreste e Sertão de São Francisco e de Pernambuco. - Foto: Inmet/Reprodução

O Inmet fornece orientações para a população em caso de impacto pelas chuvas. Confira abaixo:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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