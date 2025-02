CIA se ajusta à reestruturação de Trump e adere a plano de aposentadorias

A- A+

A CIA está correndo para alinhar sua força de trabalho com as prioridades de segurança nacional e o plano de cortes do governo de Donald Trump, afirmou a agência federal, ao anunciar nesta quarta-feira (5) que vários de seus funcionários receberam ofertas de aposentadoria.

"O diretor [John] Ratcliffe está agindo rapidamente para garantir que a força de trabalho da CIA responda às prioridades de segurança nacional da administração" Trump, disse um porta-voz em um comunicado.

"Esses movimentos fazem parte de uma estratégia holística para infundir à agência uma energia renovada, proporcionar oportunidades para que surjam líderes emergentes e posicionar melhor a CIA para cumprir sua missão", destacou a nota.

A CIA é a primeira agência de inteligência americana a se juntar a um programa de aposentadoria voluntária lançado por Trump, que prometeu reduzir radicalmente os funcionários públicos federais em nome da eficiência e da austeridade.

Ratcliffe, que atuou como diretor de inteligência nacional de 2020 a 2021 durante o primeiro mandato de Trump (2017-2021), foi confirmado em seu cargo pelo Senado dos Estados Unidos no mês passado.

Ao comparecer perante os legisladores, ele afirmou que, sob sua liderança, a agência "produzirá uma análise profunda, objetiva e de todas as fontes, sem nunca permitir que vieses políticos ou pessoais obscureçam nosso julgamento ou infectem nossos serviços".

"Coletaremos inteligência, especialmente inteligência humana, em todos os cantos do planeta, por mais escuros ou difíceis que sejam", declarou.

