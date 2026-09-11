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Al Qaeda CIA tira sigilo de relatórios sobre a Al Qaeda nos 25 anos do 11 de Setembro Documentos mostram informações de inteligência sobre Osama bin Laden e os planos de ataque antes dos atentados de 2001

A Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos (CIA) divulgou, nesta sexta-feira (11), o sigilo de mais de 70 relatórios entregues a presidentes sobre a rede Al Qaeda e seu líder Osama bin Laden, no 25º aniversário dos atendidos de 11 de setembro.

A decisão dá “uma transparência sem precedentes sobre a informação de inteligência mais sensível dos Estados Unidos sobre os anos anteriores e o dia posterior a um dos momentos mais obscuros da nossa história”, afirmou a CIA em um comunicado.

"Estes relatórios traçam a evolução da compreensão que os analistas da CIA tiveram sobre a Al Qaeda e os esforços para destacar e anunciar sobre os planos de ataque de Osama bin Laden, apesar de contar com informação escassa, vaga e imperfeita", destacou a agência.

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